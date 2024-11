EA SPORTS WRC FESTEGGIA UN ANNO DI AZIONE RALLY CON LA COMMUNITY EA SPORTS WRC celebra il suo primo anniversario e riflette su un anno di emozionanti rally attraverso tappe dinamiche e un coinvolgimento della community in-game senza precedenti. I dati rivelano le auto, gli eventi, le classi e le nazioni più attive preferite dai fan nel gioco ufficiale del World Rally Championship. I giocatori di tutto il mondo si sono sfidati e hanno affrontato gli elementi alla ricerca della corsa perfetta. La Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID, la preferita dai fan, si è aggiudicata il primo posto come auto più popolare, seguita subito dalla Ford Puma Rally1 HYBRID e dalla Ford Fiesta Rally3. I giocatori di Francia, Stati Uniti e Finlandia si sono dimostrati i più veloci, con i fan australiani e portoghesi all'inseguimento. Il Rally di Monte Carlo si è classificato come la location più ambita durante tutto l'anno, seguito in popolarità dal Rally del Portogallo e da quello della Finlandia. "Celebriamo un anno dal lancio di EA SPORTS WRC e siamo molto grati per il supporto della community e l'entusiasmo dei nostri giocatori negli ultimi 12 mesi", ha affermato Matthew Battison, Creative Director at Codemasters. "Siamo entusiasti di continuare ad ampliare i nostri contenuti in-game per i giocatori, attraverso la WRC 24 Season Expansion e i successivi DLC nel 2025".