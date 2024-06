Nonna e nipotina investite da auto a Brescia - bimba gravissima

La donna ha riportato un trauma a un braccio e a una gamba; gravissime invece le condizioni della bambina, che all'arrivo dei soccorritori del 118 Areu era in arresto cardiocircolatorio.

Attualità - Una donna di 80 anni e la sua nipotina di due anni sono state investite da un'auto in viale Caduti del Lavoro a Brescia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi. Nonna e nipote stavano attraversando la strada all'uscita dell'asilo, quando un'auto le ha travolte. La donna ha riportato un trauma a un braccio e a una gamba; gravissime invece le condizioni della bambina, che all'arrivo dei soccorritori del 118 Areu era in arresto cardiocircolatorio. La signora è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Brescia; la bimba, ospedalizzata con manovre di rianimazione, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale pediatrico Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.