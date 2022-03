Bimba ucraina investita e uccisa da un'auto : era in Italia da pochi giorni

Tragedia in Calabria dove una bambinadi 5 anni, scappata dalla guerra e arrivata inqualche giorno fa con la sua famiglia, è morta dopo essere statadaalla periferia di Crotone, nel comune di Cantorato .

La piccola stava camminando sul ciglio della strada insieme a un cugino e a un conoscente di quest'ultimo, che non ha riportato ferite gravi. La bambina è morta sul colpo. L'autista, un uomo di 45 anni, si è fermato dopo l'incidente ed è stato proprio lui a cercare di aiutarla, ma per la piccola non c'era niente da fare. L'incidente è avvenuto su una strada secondaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Crotone che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Il conducente dell'auto inverter è stato portato in ospedale per verificare se le sue condizioni fisiche fossero compatibili con la guida dell'auto. L'uomo di 45 anni, in particolare, è stato sottoposto a test con l'etilometro. Nella zona in cui si è verificato l'incidente l'illuminazione pubblica è sufficiente e funziona regolarmente.

