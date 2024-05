Maltempo: Dispersi tre giovani nella piena del Natisone in Friuli

Cividale del Friuli - Tre giovani, due ragazze e un ragazzo, sono dispersi a causa della piena del fiume Natisone. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio quando i tre si trovavano su un isolotto del fiume e l'acqua ha cominciato a salire rapidamente a causa delle forti piogge torrenziali delle ultime ore.

Le ricerche sono iniziate immediatamente, coinvolgendo vigili del fuoco, carabinieri e un elicottero decollato da Venezia. Nonostante gli sforzi, al momento non sono ancora riusciti a localizzare i dispersi. L'area è nota per la sua bellezza naturale, ma anche per la pericolosità in caso di maltempo, come evidenziato dall'improvvisa piena del fiume.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, sperando di trovare i giovani incolumi. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ostacolate dalla corrente forte e dalle condizioni meteorologiche avverse che persistono nella regione.