Riprese le ricerche dei tre giovani dispersi nel Fiume Natisone: un segnale telefonico

Le operazioni di ricerca dei tre giovani dispersi nel fiume Natisone sono riprese oggi, 1 giugno 2024, a seguito del rilevamento di un segnale telefonico nella zona. Le squadre di soccorso, composte da Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell'ordine, stanno intensificando gli sforzi per localizzare i ragazzi, scomparsi durante un'escursione nel maltempo che ha colpito la regione del Friuli Venezia Giulia.

Le condizioni meteo avverse hanno reso particolarmente difficile l'intervento delle squadre di soccorso, che nonostante tutto stanno impiegando droni e cani da ricerca per esplorare le aree più impervie e lungo le sponde del fiume. La comunità locale si è mobilitata per supportare le famiglie dei dispersi, offrendo sostegno e volontariato nelle operazioni.

La notizia della dispersione ha scosso profondamente la comunità, e sui social media sono numerosi i messaggi di solidarietà e speranza per un esito positivo delle ricerche. Le autorità locali stanno anche sensibilizzando la popolazione a non avventurarsi in zone pericolose, specialmente durante condizioni meteo sfavorevoli.