TIEBREAK: PARTITA UFFICIALE DI ATP E WTA ACCESSO ANTICIPATO 5 DISPONIBILE ORA

TIEBREAK: PARTITA UFFICIALE DI ATP E WTA IN USCITA IL 22 AGOSTO 2024; ACCESSO ANTICIPATO 5 DISPONIBILE ORA

NACON e Big Ant Studios sono lieti di annunciare che TIEBREAK: il gioco ufficiale dell'ATP e WTA uscirà il 22 agosto 2024 per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). La versione per Nintendo Switch verrà lanciata in un secondo momento.

Catturando tutta l'intensità e la natura tecnica del tennis, TIEBREAK mira a essere la migliore rappresentazione del tennis mai vista in un videogioco. Nella sua versione definitiva, che verrà lanciata il 22 agosto 2024, TIEBREAK avrà un elenco di giocatori senza pari, comprese rappresentazioni realistiche di oltre 120 giocatori ATP/WTA tra cui Novak Djokovic, Coco Gauff, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz e a completare il Big Tre, Rafael Nadal e Roger Federer! I giocatori potranno scendere in campo e giocare come, o contro, i migliori del mondo; gareggia in oltre 90 tornei che seguono il calendario ATP e Hologic WTA Tour e gioca in più di 20 stadi di tennis con licenza e replicati di entrambi i Tour.

Includendo numerose modalità di gioco per giocatore singolo e multiplayer, sia offline che online, TIEBREAK consente anche di creare campi da tennis, tornei personalizzati e competizioni con 16, 32, 64 o 128 giocatori per vivere una competizione davvero emozionante sia online che offline . È inclusa anche l'Accademia preferita dai fan, che consente ai giocatori di condividere tutto ciò che creano con la community, comprese competizioni, tornei, campi da tennis, giocatori e loghi personalizzati.

TIEBREAK consente inoltre ai giocatori di rivivere gli illustri momenti salienti del numero 1 del mondo Novak Djokovic nella Djokovic Slam Challenge. In un fedele adattamento per onorare una leggenda di questo sport, ricrea e rivivi le vittorie nella vita reale della sua carriera lunga 17 anni o riscrivi la storia per far vincere a Novak i tornei in cui non è stato all’altezza.

Scopri le nuove funzionalità in questo trailer di Early Access 5:

Il gioco riceve il suo quinto importante aggiornamento con Early Access 5, aggiungendo nuovi contenuti, miglioramenti al gameplay e la tanto attesa modalità Carriera, in cui i giocatori possono scegliere un professionista esistente per intraprendere il loro viaggio verso la grandezza, portandolo ai principali tornei ATP e WTA. (incluse Nitto ATP Finals, ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, WTA 1000 series, WTA 500 e WTA 250), salendo in cima alla classifica.

TIEBREAK continuerà a vedere miglioramenti e miglioramenti al gameplay, inclusa l'espansione del roster a più di 120 giocatori professionisti, l'arrivo delle WTA Finals, modalità di gioco aggiuntive tra cui Djokovic Slam Challenge e altri contenuti fino alla sua uscita il 22 agosto 2024.

Le nuove funzionalità dell'accesso anticipato 5 di TIEBREAK includono:

Modalità carriera

8 nuovi giocatori con licenza ufficiale provenienti dall'ATP e dalla WTA si uniscono al roster del gioco:

Sofia Kenin, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Caroline Wozniacki, Kei Nishikori, Holger Rune, Cameron Norrie e Andrey Rublev

Gioco migliorato

Numerosi profili di animazione aggiuntivi del giocatore

Fin dall'inizio dell'accesso anticipato TIEBREAK e grazie al feedback della community, sono stati

implementati alcuni ulteriori miglioramenti con questo nuovo importante aggiornamento, tra cui nuove modalità di gioco, funzionalità e contenuti con licenza ufficiale ATP e WTA. Il team di TIEBREAK non vede l'ora di continuare a lavorare con la community per produrre il gioco di tennis più grande e migliore mai realizzato fino ad oggi!

TIEBREAK è il gioco di tennis ufficiale dell'ATP e della WTA ed è attualmente disponibile per l'accesso anticipato su PC (Steam). In attesa della versione finale, in cui i giocatori potranno scegliere tra 100 giocatori con licenza ufficiale e competere in intere stagioni ATP e WTA, la versione ad accesso anticipato offre già un roster di 42 giocatori e la possibilità di creare i propri giocatori e campi, in oltre ai 9 campi ATP Masters 1000 e 8 WTA 1000 già disponibili: in più, potrai giocare online con i tuoi amici.

Ulteriori miglioramenti e miglioramenti al gameplay continueranno ad essere aggiunti, fino al lancio il 22 agosto 2024 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One. La versione per Nintendo Switch verrà lanciata in un secondo momento.