TIEBREAK: GIOCO UFFICIALE DELL'ATP E WTA È ORA DISPONIBILE

NACON e Big Ant Studios sono orgogliosi di annunciare che TIEBREAK: il gioco ufficiale dell'ATP e WTA è ora disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). La versione per Nintendo Switch™ sarà disponibile in un secondo momento.

TIEBREAK: il gioco ufficiale dell'ATP e della WTA include il più vasto elenco di eroi e icone del tennis che abbia mai abbellito il campo virtuale con oltre 120 giocatori di tennis professionisti dei Tours fedelmente ricreati e giocabili. TIEBREAK presenta un'autentica esperienza di gioco del tennis con un gameplay realistico e tecnico basato sull'analisi del mondo reale.

Guarda il trailer qui

Il team ha sfruttato con grande vantaggio il periodo di accesso anticipato TIEBREAK su Steam, lanciando aggiornamenti regolari e sviluppando allo stesso tempo un gameplay entusiasmante in collaborazione con la community. Insieme, il team TIEBREAK e la community hanno creato un gioco di tennis avvincente e completo, progettato per soddisfare le elevate aspettative degli appassionati di tennis.

Gli appassionati di tennis possono creare il proprio giocatore o sceglierne uno dal roster disponibile, quindi partire alla conquista del Ranking PIF ATP e WTA nella modalità Carriera, che comprende oltre 90 tornei ufficiali (tra cui ATP Masters 1000, WTA 1000, ATP e WTA 500). , ATP, WTA 250, United Cup, nonché le Nitto ATP Finals di fine stagione e le WTA Finals Riyadh). La loro carriera non si limita al campo: prenderanno parte a conferenze stampa, creeranno intense rivalità e gestiranno la reputazione per consolidare il loro status di vera star del tennis.

Nell'esclusiva modalità di gioco Novak Djokovic Slam Challenge, i giocatori rivivranno i momenti più grandi della leggenda del tennis Novak Djokovic rigiocando le partite più memorabili della sua carriera. Ascoltando i preziosi consigli forniti da Novak Djokovic, saranno in grado di ricreare o addirittura riscrivere la storia.

Caratteristiche di gioco:

Più di 120 giocatori professionisti fedelmente ricreati e giocabili, tra cui i Big Three composti da Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, nonché stelle attuali ed ex come Coco Gauff, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Maria Sharapova, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner e molti altri.

L'esclusiva modalità di gioco Slam Challenge di Novak Djokovic offre ai giocatori la possibilità di rivivere momenti chiave e momenti salienti delle partite più importanti della sua lunga carriera, selezionate dallo stesso Novak Djokovic.

Gameplay realistico e tecnico che include le tecniche distintive dei giocatori, tra cui la famosa preparazione del servizio di Nadal, il rovescio impeccabile di Roger Federer e lo stile distintivo di ogni giocatore.

Un'ampia gamma di modalità di gioco online e offline per scendere subito in campo e competere contro l'IA, i tuoi amici o avversari da tutto il mondo. Usando tutti gli strumenti disponibili nell'Accademia, puoi anche creare i tuoi stadi, tornei e giocatori.TIEBREAK: Official games of the ATP and WTA do not require an internet connection to be able to play. A connection is only required to install the game and to play online. Players can play entirely offline with the following game modes: Play Now, Tutorials, Tournaments, Career, Academy and Novak Djokovic Slam Challenge.

Oltre al costo del gioco base e dei contenuti scaricabili a pagamento al momento del lancio, TIEBREAK: gioco ufficiale dell'ATP e WTA non richiede acquisti aggiuntivi (microtransazioni, abbonamento/programma dei contenuti stagionali). I giocatori possono sbloccare e acquisire tutti i contenuti e gli oggetti cosmetici semplicemente giocando.