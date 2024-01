TIEBREAK: OFFICIAL GAME OF THE ATP AND WTA ACCESSO ANTICIPATO

NACON and Big Ant Studios sono lieti di annunciare che TIEBREAK: gioco ufficiale dellATP e WTA, il nuovo gioco di tennis dai creatori di AO Tennis 2 e Tennis World Tour 2, sarà disponibile oggi in accesso anticipato per PC (Steam).





Uscirà su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo SwitchTM entro la fine dell'anno.





TIEBREAK è il gioco di tennis ufficiale dell'ATP e della WTA. I giocatori con il controller in mano possono portare il loro stile di gioco sui campi più grandi e far valere il loro valore contro il computer o la community in modalità multiplayer.

Il lancio dell’accesso anticipato di oggi offre ai giocatori la possibilità di scendere in campo virtuale, mentre le stagioni di tennis ATP e WTA 2024 prendono il via. L’obiettivo degli sviluppatori in questa fase è utilizzare il feedback dei giocatori per sviluppare ulteriormente il gioco di tennis più autentico e ambizioso in circolazione.