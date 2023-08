Wizards of the Coast celebra il 30° anniversario di Magic: The Gathering alla Gen Con e rivela la lista delle uscite fino al 2026



Wizards of the Coast, una divisione di Hasbro (NASDAQ: HAS), ha celebrato il 30° anniversario di Magic: The Gathering alla Gen Con , tornando alla convention in cui molti fan hanno scoperto Magic per la prima volta nel lontano 1993. Per celebrare i 30 anni, i luminari di Magic hanno ospitato un panel per gli appassionati e hanno offerto loro uno sguardo senza precedenti sulle prossime uscite di Magic: The Gathering fino al 2026 . I partecipanti al panel sono stati anche tra i primi a conoscere nuovi entusiasmanti dettagli sulle prossime uscite di Mondi Altrove , tra cui il franchise Jurassic World di Universal Pictures e Amblin Entertainment, Assassin's Creed , Fallout ® e FINAL FANTASY . Mondi Altrove porta ambientazioni e personaggi immaginari di famosi fandom e li combina con il gameplay strategico di Magic.

In collaborazione con Bethesda Softworks, Wizards of the Coast porterà l'iconico franchise di giochi Fallout su Magic: The Gathering, con mazzi Commander a tema Fallout pronti all'uso. In uscita a marzo 2024 , i giocatori di Magic e i fan di Fallout potranno sperimentare il mondo alternativo post-nucleare di Fallout, con bande di predoni assetati di sangue, torreggianti super mutanti, mostri irradiati e micidiali robot retro-futuristi. Questi mazzi Commander porteranno le tante colorate fazioni della Zona Contaminata in Magic: The Gathering , in modo che i giocatori possano ricreare alcuni dei momenti più famosi e stravaganti di Fallout .



Wizards of the Coast ha offerto agli appassionati anche un aggiornamento su un'entusiasmante collaborazione con Square Enix®. Mondi Altrove , infatti, porterà l'amata serie FINAL FANTASY su Magic: The Gathering come booster tentpole nel 2025. La serie FINAL FANTASY è nota per i suoi mondi fantasiosi, le storie ricche e i personaggi memorabili. Il set comprenderà tutti i giochi principali di FINAL FANTASY che sono stati rilasciati fino ad oggi, dal FINAL FANTASY originale a FINAL FANTASY XVI, recentemente pubblicato. Il set sarà disponibile anche per giocare digitalmente su Magic: The Gathering Arena .



“ Magic si è evoluto in molti modi negli ultimi trent'anni. I nostri designer continuano a creare meccaniche nuove e tematiche, abbiamo adattato il gameplay per supportare i formati di gioco creati dai fan e continuiamo ad accogliere nuovi giocatori nella community di Magic attraverso le nostre collaborazioni Mondi Altrove”, ha affermato Bill Rose , Global Play Lead di Wizards of the Coast per Magic: The Gathering . “ Una cosa che è rimasta costante nei nostri 30 anni di storia è quanto i nostri giocatori amino Magic. Mentre guardiamo al futuro, uno dei nostri principi guida è continuare a curare nuove e memorabili esperienze di gioco, sia che giochiate a Magic da un paio di mesi, anni, decenni o qualsiasi altra via di mezzo. ”



Magic ha mostrato non solo le nuove entusiasmanti partnership e i nuovi modi per godersi il gioco, ma ha anche approfondito i mondi selvaggi del multiverso di Magic fino al 2026.

Terre Selvagge di Eldraine (data di uscita: 8 settembre 2023)



Terre Selvagge di Eldraine segna l'inizio di un nuovissimo arco narrativo pluriennale all'interno del multiverso di Magic. L'ambientazione da libro di fiabe vedrà i giocatori incontrare personaggi ispirati alle suddette mentre affrontano le conseguenze dell'invasione di Phyrexia.



Doctor Who (data di uscita: 13 ottobre 2023)



Il prossimo set Mondi Altrove , Magic: The Gathering® – Doctor Who™ presenta quattro mazzi Commander precostruiti, che coprono i 60 anni di quell'iconico franchise e consentono ai giocatori di rivivere i loro momenti preferiti dello show e creare i propri ricordi speciali.



Questi mazzi sono stati costruiti per catturare il divertimento e il sapore dei personaggi iconici e delle storie memorabili di Doctor Who . Il trattamento showcase dei bordi della carta TARDIS e le emozionanti carte Doctor serializzate disponibili nei Collector Booster aggiungono un livello completamente nuovo di collezionabilità per i più grandi fan di Doctor Who nell'universo.



Le Caverne Perdute di Ixalan (data di uscita: Q4 2023)



Dopo aver esplorato le terre selvagge di Eldraine, i giocatori torneranno a Ixalan, dove vagano i dinosauri, ne Le Caverne Perdute di Ixalan . Questo set include una collaborazione tematicamente appropriata con il franchise campione d'incassi Jurassic World , che anch'esso celebra quest'anno il suo 30° anniversario con l'uscita di Jurassic Park nel 1993, con carte con opere d'arte nuove di zecca che mostrano personaggi iconici e scene che abbracciano i sei lungometraggi del franchise di Jurassic World .

Ravnica Remastered (data di uscita: Q1 2024)



Nel 2024, Wizards of the Coast pubblicherà una raccolta remastered di carte di Ravnica, un piano che debuttò originariamente nel 2005. Ravnica Remastered include tutto ciò che i fan amano dei set originali di Ravnica, come una forte enfasi sulle gilde, e include carte provenienti da ciascun Blocco di Ravnica.

Murders at Karlov Manor (data di uscita: Q1 2024)



In Murders at Karlov Manor ( Delitti al Maniero Karlov , in italiano), i giocatori sperimenteranno Ravnica attraverso gli occhi dei suoi investigatori più acuti. Una nuova visione di Ravnica, Murders at Karlov Manor è la versione di Magic del genere poliziesco con indizi, segreti, identità nascoste e misteri da svelare. Il set presenterà un omicidio archetipico e gli appassionati dovranno usare le loro abilità investigative per risolvere un rompicapo innovativo e riuscire a scappare.

Ravnica: Clue Edition (data di uscita: Q1 2024)



Ravnica: Clue Edition combina la coinvolgente e senza tempo esperienza di risoluzione del crimine di Cluedo e il cast di sospetti pittoreschi con la profondità strategica di Magic, il tutto all'interno dell'ambientazione di Ravnica. Un'esperienza autonoma, Ravnica: Clue Edition è un gioco a sé stante che accoglie allo stesso modo gli appassionati di Magic e di Cluedo , per scatenare i loro segugi interiori e risolvere il mistero nei panni dei principali detective di Ravnica.

Magic: The Gathering Fallout Commander Decks (data di uscita: marzo 2024)



In collaborazione con Bethesda Softworks, Mondi Altrove porterà l'iconico franchise di Fallout in Magic: The Gathering con mazzi Commander a tema Fallout pronti all'uso.

Outlaws of Thunder Junction (Dati utente: Q2 2024)



Nel 2024, Magic: The Gathering porterà i giocatori in un nuovo mondo con Outlaws of Thunder Junction ( Banditi di Crocevia Tonante , in italiano). Con alcuni dei cattivi più famosi di Magic, Outlaws of Thunder Junction è un fantasy di frontiera ricco di azione che reinventa il genere western.

Assassin’s Creed (data di uscita: luglio 2024)



