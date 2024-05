Garance Authié si esibisce sulle note di Fedez e Emis Killa: Il primo gesto pubblico per il cantante

Garance Authié, la nuova fiamma di Fedez, ha fatto il suo primo gesto pubblico significativo verso il cantante, ballando sulle note di una delle sue canzoni in collaborazione con Emis Killa. L'evento ha attirato l'attenzione dei fan e dei media, segnando un momento importante nella loro relazione, che si vocifera duri già da qualche mese.

Chi è Garance Authié?

Garance Authié è una modella francese di 20 anni, nata a Parigi. La giovane modella ha iniziato la sua carriera sin da bambina, sfilando per importanti brand internazionali. È attualmente iscritta alla IE Business School di Madrid, dove sta completando i suoi studi in management e finanza. Authié è seguita da due agenzie di moda, una francese e una spagnola, e sogna di lavorare nel cinema.

La Relazione con Fedez

Fedez, reduce dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, sembra aver trovato una nuova compagna in Garance Authié. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, inclusi eventi di alto profilo come il Gran Premio di Monaco e il Festival di Cannes. Le loro apparizioni pubbliche e le interazioni sui social media hanno alimentato le speculazioni su una relazione seria tra i due.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo la nuova coppia, esprimendo curiosità e sostegno sui social media. La presenza di Garance al fianco di Fedez durante momenti significativi della sua carriera musicale indica un forte legame tra i due. Questo gesto di ballare sulle note di Fedez e Emis Killa ha ulteriormente rafforzato l'immagine di una coppia affiatata e solidale.