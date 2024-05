Fedez avvistato mano nella mano con una nuova donna: è la modella Garance Authié - video

Durante il weekend del Gran Premio di Formula 1, Fedez è stato visto trascorrere del tempo su un lussuoso yacht a Port Hercule, in compagnia di amici e diversi VIP, tra cui il calciatore Marco Verratti. Ciò che ha catturato maggiormente l'attenzione dei fan è stato un video diventato virale su TikTok e Instagram, in cui il rapper è stato ripreso mentre teneva per mano una giovane donna nei pressi del circuito di gara.

La ragazza in questione è Garance Authié, una modella francese poco più che ventenne. Secondo le fonti, questa non sarebbe la prima volta che i due vengono avvistati insieme. Infatti, sono stati già visti a marzo a Courchevel, a Parigi e al festival musicale Coachella a Miami.

Garance Authié, classe 2004, ha iniziato la carriera di modella sin da bambina e ha recentemente partecipato a diversi fashion show durante il Festival di Cannes. Appassionata di danza ed equitazione, è attualmente iscritta alla IE Business School di Madrid, dove studia management e finanza.

Mentre Fedez si trovava a Monaco, la sua ex moglie, Chiara Ferragni, era a Madrid con i figli. Chiara ha anche condiviso sui social un messaggio che sembra riferirsi alla recente situazione, mostrando il video di una coppia di anziani che si tengono per mano, con la didascalia "Life goals".