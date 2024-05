Sociable Soccer 24 approda su Console il 7 giugno 2024

Sociable Software Ltd, una nuova società di giochi che collabora con i creatori del franchise Sociable Soccer, ha annunciato oggi che Sociable Soccer 24 arriverà su Nintendo Switch a partire dal 7 giugno 2024 per l'acquisto fisico e digitale. Le versioni PlayStation e Xbox seguiranno subito dopo.

Calcio per la generazione Fortnite, Sociable Soccer 2024 riporta il divertimento nel calcio, con la licenza FIFPRO che porta oltre 12.000 giocatori autorizzati al gioco, concentrandosi al tempo stesso sulle emozioni arcade semplici da giocare ma difficili da padroneggiare tanto perse da generazioni di appassionati di calcio di videogiochi. Ex gioco n. 1 su Apple Arcade e molto popolare su Steam, Sociable Soccer 24 è il frutto dell'ingegno del leggendario game designer Jon Hare, famoso per aver creato il franchise Sensible Soccer negli anni '90, ampiamente considerato come uno dei migliori videogiochi di calcio di tutti i tempi e ancora amati da milioni di giocatori in tutto il mondo. Sociable Software Limited è lieta di annunciare la firma di Stefano Sensi come cover star del gioco. Il giocatore della nazionale italiana e dell'Inter dal nome sfacciato apparirà nel nuovo artwork e video promozionale di Sociable Soccer 24.

Guarda il nuovo trailer di Sociable Soccer 24: https://youtu.be/ Cc7ykM8uR2k

Oltre al lancio del gioco per console, i giocatori PC potranno anche usufruire di un sostanziale aggiornamento gratuito del gioco il 7 giugno 2024, che porterà le stesse funzionalità alle versioni console.

Il gioco di calcio più divertente porta molto in campo! Ecco cosa aspettarti:

Oltre 12.000 giocatori professionisti con licenza FIFPRO da collezionare e aggiornare.

Controlla e gestisci la tua squadra senza bottini o acquisti in-app.

Sistema di leghe online a 10 divisioni da scalare e conquistare.

Dati aggiornati su giocatori, squadre e competizioni per 1.400 squadre mondiali.

Oltre 80 trofei mondiali di calcio da vincere.

Gameplay arcade veloce e intuitivo, facile da imparare e difficile da padroneggiare.

Incredibile modalità multiplayer in locale, proprio come ai bei vecchi tempi!

Partite PvP online contro amici o avversari casuali**.

Il clan gioca rappresentando il club che ami contro i tifosi rivali.

Modalità di gioco Amichevole, Carriera e Trofei tutte incluse.

3 modi di giocare: Coach (basta guardare), Casual e hardcore.

5 arbitri unici, ognuno con personalità diverse, per tenerti all'erta.

Chat ed emoji durante le partite per parlare male del tuo avversario!

Aftertouch, colpi potenziati, sprint e sistemi energetici.