RECON CLOUD HYBRID CONTROLLER, controller ideale per il mobile gaming

Progettato per Xbox e il Cloud Gaming, il Recon Cloud di Turtle Beach combina il design del gamepad e le caratteristiche audio tipiche del brand con la libertà wireless per i mobile gamer

Turtle Beach Corporation presenta oggi il Recon Cloud Hybrid Controller il suo primocontroller per il mobile gaming e ultima aggiunta alla acclamata linea di controller del brand. Progettato e sviluppato dallo stesso team che ha lavorato ai pluri-premiati Recon Controller, REACT-R Controller e VelocityOne Flight, il Recon Cloud Hybrid Controller progettato per Xbox è l’ideale per il gaming da dispositivi Android, Xbox e PC.



La batteria ha una capacità di oltre 30 ore con una carica completa, ed è dotata di ricarica rapida per giocare tutto il giorno quando si è in movimento. Una volta che i giocatori rientrano a casa e collegano Recon Cloud a Xbox Series X|S, Xbox One o PC Windows con il cavo USB intrecciato da oltre 3 m, avranno accesso alla suite audio esclusiva di Turtle Beach, con funzioni come Superhuman Hearing, preset audio personalizzati e altro ancora, per un vantaggio audiodefinitivo.Il Recon Cloud Hybrid Controller, in uscita il 16 ottobre 2022, è disponibile da oggi in pre-order su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 99,99 €.

"La risposta alla nostra prima ondata di controller per console e PC è stata estremamente positiva e ora stiamo espandendo ulteriormente la nostra presenza in questo mercato per offrire ai giocatori su mobile gli stessi vantaggi senza scendere a compromessi", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "Il Recon Cloud è il primo della nostra linea di controller per dispositivi mobile che verrà lanciata quest'anno, con altri nuovi prodotti progettati per iOS e altre console presto in arrivo".

Il Recon Cloud Hybrid Controller unisce il meglio dei due mondi per i giocatori mobile su Xbox e PC. I giocatori possono giocare più a lungo e in totale comodità grazie alla forma ergonomica e ai cooling grip del Recon Cloud. La clip regolabile per telefono del Recon Cloud si adatta alla perfezione a tutti i telefoni Android compatibili, praticamente quasi tutti i telefoni di ogni dimensione, anche se all'interno del loro case protettivo. Quando la clip viene staccata dal controller, si trasforma in un supporto da tavolo.





Naturalmente, non sarebbe un controller Turtle Beach senza le esclusive funzioni audio integrate del brand. Quando ilè collegato a Xbox Series X|S, Xbox One o PC Windows in modalità cablata, entrano in gioco ulteriori funzioni, tra cui Superhuman Hearing, che permette di sentire i giocatori nemici prima che loro vedano voi, EQ preset per personalizzare il suono, i controlli per il bilanciamento di audio di gioco e della chat, e il Mic Monitoring per evitare di urlare.

Principali caratteristiche del Recon Cloud Controller:



Progettato per Xbox & Cloud Gaming: Dotato di un cavo intrecciato rimovibile di 3 m per l'utilizzo in modalità cablata con Xbox Series X|S, Xbox One o PC Windows, o per giocare in modalità wireless su dispositivi Android 8.0+ e PC Windows.

Batteria di lunga durata in modalità wireless: Giocate in mobilità per giorni grazie alla batteria ricaricabile da oltre 30 ore di autonomia. Ricarica completa in 2,5 ore.

Compagno ideale per Xbox Game Pass Ultimate: Grazie alla sottoscrizione gratuita di un mese a Xbox Game Pass Ultimate, avrete accesso a una sconfinata libreria di titoli.

Costruito per il Cloud Gaming: Portate sempre con voi la libreria di Xbox Game Pass su mobile, e giocate ai titoli supportati su GeForce Now, Stadia, Steam Link, e altri ancora.

Controlli responsivi: Gioca in tutta tranquillità grazie ai trigger e ai bumper testurizzati, al preciso D-pad a 8 direzioni e alle levette analogiche dai movimenti fluidi e precisi.

Impugnature ergonomiche refrigerate: I canali di micro-raffreddamento e la forma ergonomica mantengono le mani fresche e asciutte, riducendo l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco.

Pro-Aim Focus Mode: Uno dei due pulsanti mappabili, modifica la sensibilità della levetta analogica per migliorare la mira e la precisione sulle lunghe distanze.

Due pulsanti mappabili Quick-Action: Personalizzate la vostra esperienza di gioco con due pulsanti programmabili, con quattro profili differenti tra cui scegliere.

Superhuman Hearing: Che siano passi in lontananza, il nemico alle prese con la ricarica delle munizioni, o altro ancora, l’esclusivo sistema Superhuman Hearing di Turtle Beach non vi farà perdere alcun dettaglio sonoro.

Preset esclusivi Turtle Beach: Personalizzate la vostra esperienza audio in game con quattro EQ preset: Signature Sound, Bass Boost, Bass & Treble Boost e Vocal Boost.

Immersivo Vibration Feedback: Il doppio motore vibrante nelle impugnature e nei trigger garantisce un feedback ultra realistico di nuova generazione.

Connettore audio da 3.5mm: Sfruttate i vantaggi competitivi dei prodotti audio di Turtle Beach connettendo le vostre cuffie al jack da 3.5mm.

Mic Monitoring*: Ascoltate e regolate il volume della vostra voce per evitare di urlare in chat.

Game & Chat Mix: Comodi e accessibili controlli per bilanciare l’audio di gioco e della chat.

Caratteristiche disponibili solo in modalità cablata.

