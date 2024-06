LEGO HORIZON ADVENTURES IN ARRIVO A FINE 2024

In occasione del Summer Game Fest, oggi il Gruppo LEGOha annunciato il nuovissimo gioco di azione e avventura LEGO Horizon Adventures, che sarà disponibile alla fine del 2024su PC, PlayStation e Nintendo Switch.

Co-sviluppato daGuerrilla e Studio Gobo, LEGO Horizon Adventures è una storia allegra eleggera ispirata agli eventi del celebre Horizon Zero Dawn.

In un futuro lontano,la Terra è fatta di mattoncini LEGO e incredibili macchine simili a dinosaurivagano ovunque. Aloy, l'eroina protagonista del gioco, viene trovata in unacaverna da bambina e cresciuta da un cacciatore esperto chiamato Rost, che le insegnaa vivere nella natura selvaggia. Un giorno Aloy intraprende una missione perscoprire il suo vero destino. Guidata dall'ologramma millenario dellascienziata Elisabet, Aloy deve affrontare Helis, il capo di un gruppo di devotidel Sole che si inchinano a un Antico Nemico avvolto nel mistero. Ci sono moltealtre avventure in serbo per Aloy e i suoi amici, mentre il loro viaggio liporta attraverso le montagne più alte e i calderoni più profondi, tuttisplendidamente ricreati con elementi LEGO.

Ognuno può seguire lapropria avventura o condividere il divertimento con un altro giocatore nellamodalità co-op (condivisione) da divano o online. LEGO Horizon Adventures èstato progettato per un'azione a due senza la necessità dello schermo diviso,offrendo un'opportunità per famiglie e amici di creare legami attraverso ilgioco collaborativo.