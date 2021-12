LEGO presenta il nuovo set LEGO Ideas Sonic The Hedgehog Green Hill Zone

DALVIDEOGAME AI MATTONCINI: IL GRUPPO LEGO PRESENTA IL NUOVO SET LEGO® IDEAS SONICTHE HEDGEHOG

GREEN HILL ZONE PER REGALARE AI FAN UN TUFFO NEL PASSATO



Oggi, il Gruppo LEGO, ha presentato il nuovo set LEGO® Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone: una minuziosa rappresentazione in mattoncini LEGO di unodei videogiochi più iconici di sempre. L’ideatore è Viv Grannell, 24enne inglese grande fan delle costruzioni, cheattraverso la piattaforma LEGO Ideasha dato vita alla nuova versione analogica della Green Hill Zone, offrendo aifan la possibilità di riprodurre un pezzo di storia del mondo dei videogames.

Sonic the Hedgehog è comparso sulle consolle dei giocatori di tutto ilmondo nel 1991, mentre sfrecciava per collezionare gli anelli d'oro nel primolivello della sfida: l’iconico Green Hill Zone, un paesaggio verde brillanteche si ispira alle colline della California. Da quel momento, Sonic ha portatoavanti la tradizione di inserire la tanto amata Green Hill Zone nelle nuoveversioni del gioco degli ultimi 30 anni. Adesso, quell’ ambientazione indimenticabile,potrà essere esplorata in un modo del tutto nuovo: in una versione LEGO "real life", progettata per esserecostruita dai fan del mattoncino e del videogioco.

Il set, composto da 1.125 mattoncini, comprende dettaglinascosti, extra divertenti e cinque minifigures: una nuova versione di Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman e ilRubino Fantasma. Sono incluse anche 10 scatole di anelli color oro e una levaTechnic per far volare Sonic e i suoi amici. E proprio come nel gioco, icostruttori potranno guadagnare una ricompensain gemme mentre costruiscono il set! Questa costruzione LEGO, oltre adessere super coinvolgente nell’assemblaggio, è anche perfetta per un’esposizione interattiva, in grado di coinvolgere tuttii fan di Sonic e del mattoncino.



Viv Grannell è da sempre un appassionato di Sonic e ha colto al volol'opportunità di creare un set LEGO ad esso dedicato. L’idea è stata presentatasulla piattaforma LEGO Ideas®, un'iniziativa LEGO che permette agliappassionati di dar vita a progetti, che vengono poi votati dalla community difan LEGO. La proposta ha raggiunto i 10.000 voti, numero necessario per esserepresa in considerazione dal team LEGO, e così, è diventata realtà.







A raccogliere la sfida diprogettare questo nuovo set è stato il DesignerLEGO Sam Johnson. Parlando del modellino, Sam ha dichiarato: " Tutticoloro che si sono divertiti negli ultimi 30 anni con i videogiochi, conosconoe amano Sonic e, probabilmente, hanno attraversato con lui l'indimenticabileGreen Hill Zone. Abbiamo progettato questo set per offrire un’esperienza di giococolorata e divertente quanto il videogame The Green Hill Zone. Per renderloancora più memorabile, lo abbiamo arricchito con tantissimi dettagli nascosti epremi, per permettere ai fan di vivere avventure con alcuni dei loro amati e iconicipersonaggi del gioco, in un modo del tutto inedito".

