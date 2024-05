Il vampiro Slayer si unisce al roster di Guilty Gear -Strive

Il roster diGuilty Gear -Strive- continua a espandersi con l'arrivo di Slayer, il quarto personaggio del Season Pass 3.

Slayer è un gentiluomo che discende da una stirpe di vampiri. Adora combattere, ama gli haiku e segue fedelmente il proprio codice di "dandismo". Combatte sfruttando la sua forza travolgente con alcune potenti mosse che lo sospingono in avanti, colpendo duramente i suoi avversari e controllando il ritmo della battaglia.

Inoltre, è disponibile il nuovo stage di combattimento "Amber Fest with Kind Neighbors", basato sulla città in cui si è svolta la storia di Another Story nella prima stagione.

Lo stage è disponibile come parte del Season Pass 3 oppure è acquistabile separatamente.

Per il trailer:

https://youtu.be/Xy7kHerJOGI

Slayer è l'ultimo personaggio del Season Pass 3 di Guilty Gear -Strive-. Insieme a Johnny, Elphelt e A.B.A, il Season Pass 3 include questi quattro personaggi, nonché due stage di combattimento, l'Additional Colour Pack #3 e il bonus d'acquisto del Season Pass 3 (che include colori aggiuntivi per i costumi). Tutti i personaggi del Season Pass 3 possono essere acquistati separatamente.

Guilty Gear -Strive-

è

disponibile

per PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Game Pass, Xbox Series X|S e Xbox One.