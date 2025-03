Venom si unisce al roster di Guilty Gear -Strive-

Venom, l’uomo gentile e onesto che sfrutta le sue eleganti tecniche di combattimento si unisce al roster diGuilty Gear -Strive- da oggi, come secondo personaggio del Season Pass 4 (disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC).

Dopo essere stato creduto morto nella battaglia con Bedman, il leader della Gilda degli Assassini, Venom è salvato da Robo-Ky ed ha aperto una pasticceria grazie a Zato gli ha regalato la proprietà del negozio.

In questa nuova vita inforna di giorno mentre diventa il misterioso vendicatore “Phantom” di notte per proteggere le persone della propria città.

Venom si unisce al roster di 30 personaggi diGuilty Gear -Strive-, con altri due che devono ancora arrivare nel Season Pass 4.

Per il trailer:

https://youtu.be/Ymf5kxUerPQ

Guilty Gear -Strive-è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.