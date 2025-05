Guilty Gear -Strive- dà il benvenuto a un nuovo personaggio giocabile: la tuttofare Unika! Unika è disponibile nel Season Pass 4 oppure acquistabile a parte su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Per il TRAILER - https://www.youtube.com/watch?v=kKb-w_XvK5I

Unika è la figlia di Ky e Dizzy con sangue Gear, nata nel futuro in rovina e cresciuta da Nerville per cambiare il passato. Rimandata indietro nel tempo, inizialmente combatte per lui, ma poi decide di disertare dopo aver incontrato suo fratello Sin e Bridget. Aiuta a fermare l'invasione di Nerville e successivamente, viaggia sotto la supervisione degli Stati Uniti per scoprire il mondo e se sé stessa. Nel gioco, Unika è una principiante versatile con a disposizione una serie di mosse accessibili ed efficaci, che la rendono la scelta perfetta per i nuovi giocatori.

Inoltre, sono disponibili anche due nuovi stage di combattimento sia nel Season Pass 4, che acquistabili separatamente. Il primo, "In the Name of Peace", è ambientato in alcune pianure dove i segni delle Crociate sono ancora presenti e dove un verde pacifico si fonde perfettamente con la dura realtà del presente. Il secondo, "New Dawn, A Future Unfolding", è ambientato in una città autonoma dei Gears, mostrando la cultura delle creature e approfondendo il legame tra Gears e umani.

Unika si unisce al roster di Guilty Gear -Strive- con un ulteriore personaggio aggiuntivo, Lucy di Cyberpunk, che arriverà successivamente nel Season Pass 4. Guilty Gear -Strive- è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition è disponibile per Nintendo Switch.