Marvel's Wastelanders: Doom, ecco il trailer ufficiale della quinta stagione

Audible - società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – svela oggi il trailer ufficiale della quinta stagione della serie podcast italiana Audible Original Marvel's Wastelanders, di imminente uscita.

I Supereroi sono stati sconfitti e i Super-Criminali hanno preso il potere , in una Terra in cui il Dottor Destino è in cerca di vendetta e governa con il pugno di ferro. Ma la resistenza si agita nell'ombra e i nostri Supereroi si uniscono per cercare di salvare l'umanità. Con la voce di Luca Ward nel ruolo del Dottor Destino, gli ascoltatori saranno catapultati all’interno di un mondo post-apocalittico.

Marvel's Wastelanders: Doom verrà rilasciata ufficialmente il prossimo 13 giugno. Qui il trailer ufficiale.