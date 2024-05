Marvel's Wastelanders: Doom, la stagione 5 della serie Audible Original, arriva il 13 giugno

Audible - società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) - annuncia l'imminente uscita della quinta stagione della serie Audible Original italiana Marvel's Wastelanders.

Dopo il successo delle precedenti quattro stagioni diMarvel's Wastelanders, la serie audio a sei stagioni torna con il penultimo episodio dedicato a un Super-Criminale di fama mondiale. In ItaliaMarvel's Wastelanders: Doom, sarà disponibile in esclusiva su Audible dal 13 giugno 2024e avrà la voce di Luca Ward, nel ruolo di Dottor Destino.

Anche Marvel's Wastelanders: Doom inizia in un mondo desolato in cui i Supereroi sono stati sconfitti e i Super-Criminali hanno preso il potere. Questa avvincente serie trasporta gli ascoltatori in una Terra devastata in cui il Dottor Destino, sconfitti i suoi acerrimi nemici, governa con pugno di ferro. Ma mentre la resistenza si agita nell'ombra, la serie Audible Original evolve in un avvincente racconto di ribellione, redenzione ed eroismo. Un vero e proprio viaggio nel cuore della resilienza umana.

Marvel's Wastelanders è la prima collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment.Marvel's Wastelanders: Doom arriverà in contemporanea il mese prossimo come esperienza audio globale di alta qualità, con una produzione di alto livello e attori rinomati e di grande rilievo che prestano la voce ai leggendari Supereroi Marvel.

Maggiori informazioni sul cast e sulla data di premiere dell’ultima stagione della serieMarvel's Wastelanders, saranno annunciate in seguito. L'epopea audio in sei stagioni è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021.

La versione in lingua inglese di Marvel's Wastelanders: Doomè stata scritta da Mark Waid e James Kim. Il sound design e le musiche originali sono di Mark Henry Phillips.