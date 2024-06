Audible - Marvel's Wastelanders: Doom è ora disponibile

Audible - società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – ha rilasciato oggi la quinta stagione della serie podcast italiana Audible Original Marvel's Wastelanders. Con la voce diLuca Ward nel ruolo del Dottor Destino, gli ascoltatori saranno catapultati all’interno di un mondo post-apocalittico.

In un mondo desolato i Supereroi sono stati sconfitti e i Super-Criminali hanno preso il potere,dipingendo una nuova e desolante realtà! Queste le sconcertanti premesse diMarvel's Wastelanders: Doom, l'ultima elettrizzante stagione di Marvel's Wastelanders. Questa avvincente serie trasporta gli ascoltatori in una Terra devastata in cui il Dottor Destino, sconfitti i suoi acerrimi nemici, governa con pugno di ferro.

Ma quando la resistenza si agita nell'ombra, prende vita un avvincente racconto di ribellione, redenzione ed eroismo. Un vero e proprio viaggio nel cuore della resilienza umana. Un racconto che catturerà e appassionerà sia i fan della Marvel che i nuovi ascoltatori.

L'epopea audio in sei stagioni è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021.

La versione in lingua inglese di Marvel's Wastelanders: Doomè stata scritta da Mark Waid e James Kim. Il sound design e le musiche originali sono di Mark Henry Phillips.