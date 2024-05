L'evento in-game per Hall of Legends

Siamo entusiasti di annunciare il lancio del Pass Evento e delle Collezioni di Hall of Legends, che celebrano l'incredibile carriera del nostro primo membro della Hall of Legends, Faker.Hall of Legends vuole riconoscere e celebrare i giocatori professionisti per il loro straordinario percorso all'interno di League of Legends. Per commemorare adeguatamente queste leggende, abbiamo creato una serie di collezioni altamente commemorative e un pass per eventi speciali.

La nostra collezione inaugurale onora Faker, catturando l'essenza delle sue giocate iconiche, dei suoi campioni e dei suoi momenti indimenticabili. Siamo inoltre orgogliosi di annunciare che reinvestiremo nell'ecosistema degli esports. Gli iscritti e le squadre riceveranno il 30% delle entrate derivanti dalle vendite del pass e delle collezioni.

L'evento Hall of Legends presenta tre Collezioni distinte e un Pass completo che i giocatori possono acquistare e godersi:

Il Pass Hall of Legends

Il pass include 100 livelli di contenuti sbloccabili attraverso il gioco, con l'esclusivo aspetto Mythic LeBlanc a tema Faker.

Collezione Leggenda Trascesa

Questo bundle include l'aspetto base Risen Legend Ahri, che mantiene un'unica forma per tutta la partita, oltre a diverse nuove caratteristiche estetiche.

Collezione Leggenda Immortale

La Immortalized Legend Collection offre l'aspetto Ahri potenziato, che si evolve durante la partita man mano che si accumula oro, insieme ad altre caratteristiche cosmetiche.

Collezione Leggenda Immortale Distintiva

Per i fan più accaniti di Faker, questo bundle include potenziamenti per gli aspetti Ahri e Leblanc, oltre a caratteristiche cosmetiche esclusive.

Timeline dell’evento

Inizio: 12 giugno

Fine del Pass: 8 luglio

Fine del momento Hall of Legends all’interno del gioco: 15 luglio