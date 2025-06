Presentazione di League of Legends Game Changers Rising: una nuova era per le donne dell'EMEA in LoLPresentata la competizione di League of Legends femminile ufficiale della regione EMEA. Finalissima il 30 ottobre in diretta dal palco della Paris Games Week.Riot Games presenta il League of Legends Game Changers (LGC), la competizione femminile ufficiale EMEA di League of Legends. LGC Rising è il torneo ufficiale di questo nuovo formato, nonché il primo passo per la costruzione di un significativo ecosistema competitivo per le donne in questa regione. Creare un ambiente sicuro e accogliente in cui chiunque possa giocare e competere è sempre stato uno degli obiettivi di Riot Games. Le basiCon l'LGC, abbiamo l'occasione di creare un qualcosa di molto speciale, basato sulla forza e sull'impeto unici della community femminile EMEA di League of Legends, e siamo incredibilmente fortunati ad aver già una base regionale così solida su cui costruire per realizzarne il pieno potenziale.Ovviamente, abbiamo l'incredibile successo del VALORANT Game Changers a cui ispirarci. Il nostro eSport fratello ha avuto risultati fantastici e non vediamo l'ora di dare il nostro tocco speciale a quel che hanno creato lì.In più, siamo anche incoraggiati dall'impegno incredibile della nostra community, che ci ha già regalato momenti incredibili, come le G2 Hel che si cono qualificate per i playoff della Liga Nexo, la seconda lega regionale spagnola.Ci sono state anche tantissime fantastiche iniziative locali, come la Equal Esports Cup (EEC) e la Coupe des Étoiles (CdE) in Francia che hanno già dato alle donne un palcoscenico su cui scatenare il loro spirito competitivo.Non vediamo l'ora di sostenere e crescere insieme a questi eventi locali in tutta la regione. L'LGC non intende rimpiazzare alcunché, gli sforzi di questi organizzatori di tornei e delle squadre della LEC sono una parte vitale del nostro viaggio condiviso e della storia che stiamo scrivendo insieme.Anche se abbiamo ambizioni importanti, non vogliamo fare le cose di fretta.Vogliamo sviluppare l'LGC insieme alla community, osservandone la crescita organica e, cosa più importante, vogliamo goderci il torneo insieme a voi tutti.LGC Rising inizierà con dei formati compatti, in parte per assicurarci di fare le cose per bene, ma soprattutto perché ci sia tutto lo spazio necessario per crescere, dato che vogliamo aumentare le dimensioni di questi eventi anno dopo anno.Fortunatamente, abbiamo il supporto delle nostre organizzazioni della LEC, con cui condividiamo la stessa passione e le stesse aspirazioni per l'LGC e che sosterranno questa scena ad ogni passo. Così come lo faranno i nostri licensing partner di Webedia, cui siamo molto grati perché daranno vita a questi eventi.

Il cammino verso la Paris Games WeekStiamo ancora finalizzando i dettagli, ma la competizione è fissata per agosto. Per la prima edizione dell'LGC (Rising), adotteremo un approccio cauto e ponderato, concentrandoci primariamente sul gioco online, per fare in modo di costruire qualcosa di sano e sostenibile fin dall'inizio. Sappiamo quanto siano importanti gli eventi dal vivo per la community: la pensiamo nello stesso modo e ci impegniamo a renderli una parte crescente di questo percorso nel tempo.Detto questro, siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare che il primo LGC Rising si concluderà con una Finalissima in diretta sul palco della Paris Games Week, uno dei più grandi eventi europei dedicati al gaming. È un momento importante per celebrare i giocatori e la community, oltre che un segnale forte per quanto riguarda la nostra destinazione.Ancora una volta, vogliamo esprimere la nostra gratitudine per tutto quel che ha già costruito questa community e il nostro entusiasmo per il futuro del League of Legends competitivo femminile.Assicuratevi di seguire questo viaggio restando al passo con tutte le ultime novità su lolesports.com e @LEC su tutte le piattaforme social.FAQChi può competere nell'LGC Rising?L'LGC Rising è aperto a tutti gli individui che si identificano come donne. Il nostro obiettivo è creare un ambiente competitivo rispettoso dove tutti si sentano a proprio agio per giocare, crescere e venir celebrati.Come vengono selezionate le squadre?Stiamo combinando inviti diretti con la competizione aperta. Riceveranno inviti un totale di tre formazioni già attive in questo spazio, in particolare quelle affiliate con organizzazioni LEC. Inoltre, le tre finaliste dell'Equal Esports Cup (Germania) riceveranno dei posti in abse alle loro prestazioni precedenti.Per assicurare ampia accessibilità, terremo anche delle Qualificazioni aperte in agosto. Questo darà alle squadre emergenti un'occasione per provare il loro valore e accedere all'evento principale.Come sarà il torneo?L'LGC Rising inizierà con otto squadre divise in due gironi. Ciascuno disputerà un girone all'italiana con partite secche. Le prime tre squadre di ogni girone avanzeranno ai Playoff. Lì, il formato si trasforma in un girone a doppia eliminazione con serie al meglio delle 5, in cui solo le squadre più forti poasseranno alla Finalissima della Paris Games Week.Qual è il calendario dell'LGC Rising?Anche se alcune date sono ancora in corso di finalizzazione, ecco il programma corrente: