L'Esport di League of Legends accoglie FAKER nella Hall of Legends

L'eSport di League of Legends è orgoglioso di dare il benvenuto a Lee "Faker" Sang-hyeok come prima leggenda della Hall of Legends. Questa onorificenza gli verrà conferita per la sua padronanza del gameplay di League of Legends, per i numerosi contributi allo sport e per aver ispirato milioni di fan in tutto il mondo.

Per oltre 12 anni, Faker ha dimostrato una straordinaria dedizione al gioco e allo sport. Nel ruolo di giocatore da corsia centrale dei T1, Faker è da tempo diventato famoso per la sua abilità tecnica e la sua capacità di mettere in campo giocate decisive, doti che gli sono valse il titolo di "Re demone immortale". Il suo talento individuale e la sua leadership nel gioco hanno portato le sue squadre a numerose vittorie, tra cui 10 titoli della LCK, due Mid-Season Invitational e quattro Campionati Mondiali.

"Faker è davvero la figura più iconica e influente nella storia di League of Legends e dell'eSport", ha dichiarato John Needham, Presidente dell'eSport di Riot Games. "Il suo nome è sinonimo di eccellenza nell'eSport di LoL e si è decisamente guadagnato il posto di prima leggenda nella Hall of Legends."

Faker verrà onorato con un evento di gioco che consentirà ai fan di celebrarlo sulla Landa ottenendo e acquistando contenuti grafici personalizzati che commemorano il suo viaggio fino alla vetta. Mercedes-Benz presenterà un'opera d'arte dedicata a Faker, che fonde la realtà con il mondo di League of Legends, ritraendo alcuni momenti dei maggiori successi della sua carriera nello stile artistico tipico del gioco. L'estetica dell'opera darà ai fan anche un'anteprima di un altro regalo speciale per Faker, una Mercedes-AMG SL 63 personalizzata. Maggiori dettagli sull'evento di gioco e sui regali di Mercedes-Benz verranno pubblicati nelle prossime settimane.

"Mentre gli esports stanno guadagnando sempre più slancio, noi di Mercedes Benz siamo lieti di estendere il nostro ruolo di partner automobilistico ufficiale di tutti gli eventi globali di League of Legends Esports alla Hall of Legends. Sono più che felice di onorare Faker come primo membro in assoluto", ha dichiarato Britta Seeger, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Sales. "Siamo convinti che la Hall of Legends rappresenti il prossimo passo della nostra partnership con Riot Games, dopo tutti i precedenti eventi di successo incentrati sulla community e le tradizioni create insieme, come il Championship Ring".

L'evento di gioco per la Hall of Legends includerà un pass evento che porterà i giocatori in un viaggio attraverso la carriera di Faker, ripercorrendone i momenti più importanti, i successi e tanto altro! I giocatori potranno ottenere e acquistare contenuti grafici commemorativi, collezioni e aspetti ispirati al Re demone per celebrare questo momento. Maggiori dettagli sull'evento di gioco e sui suoi contenuti verranno pubblicati in un secondo momento.