Meloni e De Luca: Tensione a Caivano, Scambio di Battute Polemiche

Durante una visita a Caivano, Giorgia Meloni ha salutato Vincenzo De Luca con una frase polemica: "Presidente De Luca, quella stronza della Meloni... Come sta?". Questo commento riprendeva un insulto che De Luca aveva usato a febbraio, catturato dai cronisti. De Luca ha dichiarato di non aver sentito il commento iniziale, ma di averlo appreso dai social. Ha criticato la Premier per non aver partecipato alle commemorazioni di Brescia e ha ribadito le sue accuse di deriva democratica, sottolineando la mancata considerazione per i 550 sindaci che protestavano a Roma.