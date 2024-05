Giorgia Meloni risponde a De Luca: Non mi fermano i Bulli

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto duramente al governatore campano Vincenzo De Luca, definendolo un "bullo". Durante un'intervista a 'Dritto e Rovescio' su ReteQuattro, Meloni ha ricordato l'insulto ricevuto da De Luca a febbraio e ha difeso la sua reazione di martedì scorso, quando lo ha salutato ironicamente. "Le donne non sono deboli", ha dichiarato, ricevendo applausi in studio. Ha criticato la sinistra per la mancanza di supporto e ha esortato a non tollerare il bullismo sessista.