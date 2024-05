Pippo Baudo in buona salute: Smentite le voci di ricovero

Oggi, 29 maggio 2024, una notizia ha destato preoccupazione tra i fan di Pippo Baudo. Il sito Dillinger News di Fabrizio Corona ha riportato che il celebre conduttore televisivo sarebbe in gravissime condizioni di salute, ricoverato in una clinica privata a Roma a causa di problemi cardiaci. Tuttavia, lo staff di Baudo ha prontamente smentito queste affermazioni, rassicurando il pubblico che il conduttore sta bene. "Non sappiamo chi abbia diffuso questa notizia, ma Pippo è in ottima salute," hanno dichiarato i portavoce.

La notizia falsa ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando reazioni e preoccupazioni. Giuseppe Candela di Dagospia ha criticato aspramente la diffusione di informazioni non verificate, sottolineando l'importanza di evitare allarmismi infondati.

Baudo, che il prossimo 7 giugno compirà 88 anni, non è apparso recentemente in televisione, alimentando ulteriormente le speculazioni. Ma l'entourage del conduttore ha ribadito che la sua assenza è dovuta semplicemente a una pausa e non a problemi di salute.