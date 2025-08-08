Lazio, smentite le voci su fidejussione per riaprire il mercato

La Lazio smentisce categoricamente le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su una presunta ricerca di fidejussioni bancarie per sbloccare il mercato in entrata. Fonti vicine al club biancoceleste, interpellate oggi, venerdì 8 agosto, dall'Adnkronos, precisano che non è stata avviata alcuna operazione di questo tipo, né per un importo di 40 milioni né di altra entità.

La società capitolina, spiegano le stesse fonti, prosegue nel rispetto delle normative e secondo una programmazione già stabilita, basata su sostenibilità economica, efficienza dei costi e valorizzazione della rosa a disposizione dell’allenatore. Non risultano, quindi, iniziative straordinarie legate alla riapertura delle trattative.

Leggi anche Virus West Nile, sesta vittima nel Lazio: muore a Latina un'anziana di 83 anni

Le eventuali valutazioni finanziarie ordinarie, sottolineano ancora le fonti, rientrano nella pianificazione aziendale e non sono collegate al mercato in entrata. Ogni eventuale aggiornamento sulla strategia del club verrà comunicato esclusivamente attraverso i canali ufficiali della Lazio, senza ricorrere a indiscrezioni o fonti non autorizzate.