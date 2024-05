SEGAFREDO ZANETTI SCEGLIE SHOPFULLY

PER PROMUOVERE LE VENDITE IN GDO

DELLE PROPRIE CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO

Grazie all’uso della tecnologia di ShopFully, il 33% degli utenti coinvolti

ha dichiarato di aver acquistato il prodotto oggetto della campagna

Segafredo Zanetti , tra i principali player del caffè in Italia e nel mondo, ha scelto ShopFully , tech company italiana di Drive to Store, per aumentare l’awareness e le vendite in GDO delle proprie capsule compatibili Nespresso . I risultati sono stati molto confortanti: il 33% degli utenti esposti alla campagna di comunicazione ha dichiarato di aver acquistato il prodotto (+27 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna), mentre il 46% afferma di volerlo acquistare in futuro .

Con l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, Segafredoha coinvolto i consumatori localizzati in prossimità dei negozi selezionati lungo tutte le fasi del processo di acquisto: dalla ricerca di informazione online fino all’acquisto in negozio.

La collaborazione ha impattato positivamente sulle metriche del brand, con un aumento dellapercezione positiva e della raccomandazione del marchio da parte dei consumatori esposti alla campagna rispettivamente di+31 e di +33 punti percentuali rispetto ai non esposti. Questi risultati confermano quanto l’utilizzo del digitale sia fondamentale non solo per incentivare gli acquisti in negozio ma anche per accompagnare i consumatori alla scoperta di nuovi prodotti.

“Questa prima collaborazione con Segafredo Zanetti, importante realtà italiana, è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. La partnership, infatti, ha consentito al brand di raggiungere subito risultati notevoli, che testimoniano ancora una volta come il digitale sia un valido supporto per le aziende per raggiungere i consumatori e sviluppare relazioni nuove ed efficaci, oltre a consolidare la conoscenza che il pubblico ha del marchio e dei prodotti”, ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully.

“La prima campagna realizzata insieme a ShopFully ci ha consentito di raggiungere ottimi risultati, coinvolgendo i consumatori sin dall’inizio della loro pianificazione dell’acquisto. Inoltre, abbiamo potuto apprendere quali sono i principali driver di scelta del prodotto per gli acquirenti, in primis la qualità e il prezzo”,

ha commentatoSalvatore De Bonis, Responsabile Marketing GDO Italia di Segafredo Zanetti.