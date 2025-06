MAX FACTORY SCEGLIE ANCORA SHOPFULLY

Grazie a una pianificazione continuativa con Shopfully, Max Factory ha registrato un forte incremento delle visite in negozio

Max Factory, catena italiana specializzata nella vendita di abbigliamento e prodotti per la casa, prosegue la collaborazione con Shopfully, tech company leader nelle soluzioni Drive to Store, con l’obiettivo di potenziare il traffico nei propri punti vendita. La partnership, avviata nel 2022, ha avuto proseguio nel corso del 2025 incentivando le visite in 34 punti vendita selezionati del brand. La continuità delle campagne ha consentito a Max Factory di raggiungere ottimi risultati sin dalla fase di ricerca delle informazioni, registrando maggior interesse da parte dei consumatori (+16,8% dei clic su annunci e contenuti rispetto alla campagna del 2024).

Con l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di Shopfully basata sull’intelligenza artificiale, e dei propri marketplace – DoveConviene, PromoQui, VolantinoFacile e Tiendeo – Max Factory ha intercettato i consumatori interessati ai prodotti Home & Office geolocalizzati nelle vicinanze dei punti vendita, lungo tutte le fasi del percorso d’acquisto, dalla ricerca online fino alla visita in negozio. L’attività ha consentito di aumentare le visite nei punti vendita del 54% rispetto alle campagne precedenti del 2024, con un costo per visita inferiore a 2,50€, dati che confermano l’efficacia della strategia Drive to Store messa in campo da Shopfully.

“Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con Max Factory e contribuire agli obiettivi di crescita dell’azienda. I risultati ottenuti dimostrano che una pianificazione strutturata e continuativa è vincente per attivare i consumatori nei momenti chiave per i retailer.” ha commentato Marco Durante , Global VP Sales & Marketing di Shopfully.

Giacomo Cinelli , Direttore Marketing di Max Factory ha aggiunto: “Shopfully è per noi un partner strategico soprattutto in occasione delle campagne promozionali, momenti centrali all’interno della nostra strategia. Anche questa volta abbiamo registrato un aumento significativo del traffico nei negozi, inclusi quelli di nuova apertura. I risultati confermano il valore concreto delle attività Drive to Store, che siamo felici di continuare a sviluppare anche in futuro” .