GIGABYTE Guida il Mercato dei PC AI

GIGABYTE è pioniere nel mercato dei PC AI con innovazioni e partnership leader nel settore del silicio

Con l’avvicinarsi del COMPUTEX 2024, i principali fornitori di chip e produttori di PC si stanno preparando a svelare le loro ultime innovazioni legate all’intelligenza artificiale. Il marchio di computer leader a livello mondiale, GIGABYTE non fa eccezione. Seguendo la sua "Strategia AI" mirata al mercato dei PC consumer, GIGABYTE continua a collaborare con Intel, NVIDIA e AMD per massimizzare le prestazioni dei chip AI. Quest'anno, GIGABYTE consolida la sua leadership nel mercato dei PC AI con l'esclusiva tecnologia AI Nexus e solide partnership con NVIDIA e Microsoft con il rilascio da parte di Microsoft dei PC Copilot e Copilot+ di prossima generazione, GIGABYTE ha integrato in modo proattivo servizi e tecnologie AI nelle sue piattaforme. Oltre il 40% dei suoi laptop è dotato di tasti Copilot dedicati, offrendo un'esperienza AI senza soluzione di continuità e mettendo in risalto il mercato di GIGABYTE.

I nuovi laptop da gioco di GIGABYTE introducono la rivoluzionaria tecnologia AI Nexus, migliorando l'esperienza dell'utente con tre funzioni chiave. I giocatori richiedono prestazioni elevate e AI Boost sfrutta l'intelligenza artificiale per prestazioni più elevate attraverso l'overclocking durante intense sessioni di gioco. Tuttavia, una maggiore potenza potrebbe ridurre la durata della batteria. AI Power Gear prolunga in modo intelligente la durata della batteria spegnendo automaticamente la dGPU quando il laptop è scollegato, garantendo un utilizzo più lungo in movimento. Inoltre, AI Generator offre utilità di intelligenza artificiale generativa sul dispositivo, consentendo avvii rapidi e transizioni senza interruzioni tra le applicazioni. Con queste funzionalità, GIGABYTE ridefinisce l'esperienza di gioco, fornendo il massimo vantaggio in termini di prestazioni e comodità.

La stretta collaborazione di GIGABYTE con NVIDIA garantisce che tutti i laptop da gioco AI siano dotati di GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40, che supportano software ad alta richiesta come Stable Diffusion e Adobe Firefly. Alcuni modelli, basati sui più recenti processori Intel Core Ultra, integrano unità di elaborazione neurale (NPU) per ridurre il carico della CPU, garantendo un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, un'elaborazione AI accelerata e una durata della batteria notevolmente migliorata. La partnership strategica di GIGABYTE con Microsoft garantisce la perfetta integrazione della tecnologia Copilot nei suoi laptop AI. Con i tasti Copilot dedicati presenti in oltre il 40% dei laptop GIGABYTE AI, gli utenti accedono facilmente ai servizi Microsoft, sottolineando l'approccio lungimirante di GIGABYTE e la stretta collaborazione con Microsoft nel dominio dei PC AI.

GIGABYTE continua a promuovere le applicazioni della tecnologia AI, offrendo esperienze utente eccezionali. In vista del COMPUTEX 2024, GIGABYTE svelerà nuovi dispositivi e soluzioni AI, mostrando diversi PC AI e presentando un progetto completo per i suoi progressi nel campo dell'intelligenza artificiale. Ciò riafferma la leadership di GIGABYTE nel mercato dei PC AI e il suo impegno nella costruzione di un solido ecosistema AI con i leader del settore.