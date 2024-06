GIGABYTE e NVIDIA insieme sui PC RTX AI, ACE NIM e Digital Human Technology

Nel suo intervento al COMPUTEX 2024, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha sottolineato l'alba di una nuova era informatica guidata dall'intelligenza artificiale generativa, dai gemelli digitali e dai personal computer che si evolvono in fabbriche di intelligenza artificiale con esseri umani digitali che forniscono soluzioni professionali. Jensen ha sottolineato le sfide dell'inflazione computazionale, l'efficienza di NVIDIA CUDA nell'accelerare i processori specializzati e il potenziale dell'intelligenza artificiale come settore da 100 trilioni di dollari.

GIGABYTE ha collaborato strettamente con NVIDIA per implementare una gamma completa di PC RTX AI, rafforzando la sua leadership nel mercato dei PC AI. Ogni laptop GIGABYTE AI è dotato di GPU per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ serie 40, che supportano funzionalità avanzate come ACE NIM, Ray Tracing, Deep Learning Super Sampling (DLSS) e potenti Tensor Core. Queste tecnologie offrono immagini realistiche ed eccezionali capacità di apprendimento dell'intelligenza artificiale, allineandosi con gli approcci basati su modelli menzionati da Jensen.

Inoltre, i prodotti GIGABYTE supportano la tecnologia umana digitale NVIDIA ACE, consentendo agli esseri umani digitali di eseguire interazioni con il linguaggio naturale ed espressioni facciali. Questi esseri umani digitali possono essere utilizzati come ambasciatori del marchio, agenti del servizio clienti AI e operatori sanitari digitali, migliorando servizi personalizzati ed efficienti.

Eddie Lin, CEO di GIGABYTE, ha dichiarato:

"I PC AI stanno passando dalle soluzioni basate su cloud all'edge computing e sono destinati a passare dai mercati di nicchia all'adozione mainstream nei prossimi anni. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i principali leader dei chip per costruire un robusto ecosistema di intelligenza artificiale con hardware e ambienti di apprendimento superiori. Man mano che le applicazioni di intelligenza artificiale generativa si diffondono in modalità edge, cloud e ibride, diventeranno tecnologie fondamentali nel dominio dei PC. La collaborazione a lungo termine di GIGABYTE con NVIDIA e l'esclusiva tecnologia AI Nexus garantiscono esperienze utente eccellenti Inoltre, oltre il 40% dei laptop GIGABYTE è dotato di tasti Copilot dedicati, consentendo agli utenti di godere appieno dei vantaggi e della comodità dell'intelligenza artificiale."

GIGABYTE ha anche annunciato il lancio di nuove soluzioni AI alla vigilia di COMPUTEX, evidenziando i suoi design innovativi e il progetto strategico completo nell'IA.