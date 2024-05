AMD Radeon Anti-Lag 2 è disponibile in Counter-Strike 2

AMD ha annunciato la disponibilità di una technical preview diAMD Radeon Anti-Lag 2, versione aggiornata di AMD Radeon Anti-Lag+, in Counter-Strike 2.

Riprogettata come tecnologia integrata nel gioco piuttosto che versione basata su driver, AMD ha collaborato con Valve per integrare Radeon Anti-Lag 2 direttamente in Counter-Strike 2 (CS 2) sotto forma di aggiornamento del gioco e technical preview.

La tecnologia Radeon Anti-Lag - pensata per ridurre la latenza tra clic e risposta per un gameplay più fluido e reattivo - porta l’anti-lag a un livello superiore, ottimizzando l’allineamento dei frame e il pacing della CPU all’interno del codice di gioco stesso, superando le capacità delle tradizionali soluzioni in-driver. Le sue caratteristiche includono:

Latenza significativamente ridotta: Fornisce una riduzione media della latenza pari al 37% con Radeon Anti-Lag 2 abilitato su sistemi con schede grafiche Radeon RX 7000 Series e processori Ryzen 8000 G-Series.

Reattività impareggiabile: Radeon Anti-Lag 2 assicura il 95% di latenza in meno rispetto all’Anti-Lag originale basato su driver.

Gaming senza pensieri: In quanto tecnologia integrata nel gioco, Anti-Lag 2 funziona perfettamente con i titoli partner, garantendo una gaming experience fluida.

Dopo la technical preview, AMD rilascerà il SDK Radeon Anti-Lag 2 per gli sviluppatori di giochi su GPUOpen.com, e ci si può aspettare di vedere Radeon Anti-Lag 2 disponibile in altri titoli.

Per ulteriori informazioni su Radeon Anti-Lag 2, consulta il post sul blog di AMDqui.

Scarica il driver della technical preview per abilitare Radeon Anti-Lag 2 in CS 2qui.

Radeon Anti-Lag 2 è compatibile con AMD RDNA e le architetture più recenti sulla grafica discreta e integrata Radeon.