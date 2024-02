AMD lancia la scheda grafica AMD Radeon RX 7900 GRE

Oggi AMD ha annunciato la disponibilità a livello mondiale della scheda grafica AMD Radeon RX 7900 GRE. Progettata per incredibili esperienze di gioco e streaming a 1440p ad elevato refresh, la scheda – che offre 16 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità per consentire ai gamer di giocare in 4K -

sarà disponibile presso i principali rivenditori a partire da domani, 27 febbraio 2024,con un prezzo etail suggerito di 619,90€.

La scheda grafica AMD Radeon RX 7900 GRE offre valore e caratteristiche incredibili, tra cui:

Pure Performance - Con 80 unità di calcolo e ray accelerator, 16 GB di VRAM GDDR6 con clock a 18 Gbps, 160 acceleratori AI, 64 MB di AMD Infinity Cache di seconda generazione e un TBP da 260 W, la scheda grafica AMD Radeon RX 7900 GRE offre prestazioni più elevate nei giochi più gettonati, con un miglioramento fino al 14% degli FPS/$ in media rispetto alla GeForce RTX 4070.

FPS più elevati in migliaia di giochi - La tecnologia di AMD Fluid Motion Frames, basata sui driver, aumenta gli FPS per offrire un enorme miglioramento delle prestazioni e una fruibilità fluida in migliaia di giochi.

Prestazioni semplificate - La tecnologia AMD HYPR-RX semplifica e gestisce l’interoperabilità simultanea delle tecnologie AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR), AMD Radeon Boost e AMD Anti-Lag per ottenere un effetto di stacking delle prestazioni, che massimizza le prestazioni.

Funzionalità per il futuro - AMD Radeon RX 7000 supporta la DisplayPort 2.1 di nuova generazione e offre più VRAM rispetto alle soluzioni dei concorrenti per alimentare i giochi più impegnativi e i display all’avanguardia di oggi e domani.

AMD Radeon RX 7900 GRE sarà disponibile da domani presso i partner AMD, tra cui Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire e XFX.

Inoltre, a partire da oggi, i gamer possono accedere alla scheda grafica AMD Radeon RX 7700 XT

con un prezzo etail suggerito

a partire da 469,00€. Non c’è mai stato un momento migliore per prendere in considerazione l’acquisto di una scheda grafica AMD Radeon!