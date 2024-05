YU-GI-OH! National Championship in Italia l’8 e il 9 giugno

Migliaia di Duellanti europei sono pronti a darsi battaglia per conquistare un posto al Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! (WCS) e competere per il titolo di Campione del Mondo 2024 di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC).

Le Qualificazioni per i Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh! entrano nel vivo, con due mesi cruciali prima dell'importantissimo WCQ Europeo di luglio.

Il Campionato Nazionale arriverà in Italia l'8 e il 9 giugno a Romagna Fiere, Forlì. Centinaia di Duellanti sono attesi per un fine settimana all’insegna di intense competizioni. In palio non c'è solo il titolo di Campione Nazionale 2024, i migliori 128 Duellanti del torneo si guadagneranno un invito al WCQ Europeo, che si svolgerà a Berlino il 26-28 luglio.

I migliori Duellanti del WCQ Europeo si qualificheranno per il WCS di Yu-Gi-Oh!. in programma il 7-8 settembre a Seattle, dove avranno la possibilità di Duellare per il titolo di Campione del Mondo di Yu-Gi-Oh! TCG 2024!

Quindi, da Forlì a Berlino e poi a Seattle per il prestigioso Yu-Gi-Oh! WCS 2024. Il WCS di quest'anno vedrà tornei dedicati a quattro diverse categorie: Yu-Gi-Oh! TCG, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS SPEED DUEL e Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS RUSH DUEL.

Per maggiori informazioni sul Campionato Nazionale di Yu-Gi-Oh!, visitate il sito ufficiale.