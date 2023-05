YU-GI-OH! NATIONAL CHAMPIONSHIP 2023 ARRIVA IN ITALIA, APPUNTAMENTO A BOLOGNA IL 3 E 4 GIUGNO

Il cammino verso lo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 continua!

A pochi mesi dallo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023, migliaia di Duellanti da tutta Europa si preparano a mostrare le proprie abilità in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI sfidandosi nei Campionati Nazionali. Tra maggio e giugno, 21 Paesi europei ospiteranno gli Yu-Gi-Oh! National Championships, con i migliori Duellanti del continente pronti a darsi battaglia.

L’attesa tappa italiana dei National Championship 2023 si svolgerà il 3 e 4 giugno a Bologna Fiere. Due giorni durante i quali i migliori Duellanti del nostro Paese si affronteranno senza esclusione di colpi.



Il torneo inizierà il 3 giugno con un torneo a sistema svizzero, i migliori giocatori andranno a formare la Top Cut. Il 4 giugno, i Duellanti entrati nella Top Cut si affronteranno in un torneo a eliminazione diretta e il vincitore assoluto sarà incoronato Campione Nazionale.



Inoltre, il vincitore riceverà un'esclusiva edizione Super Rara della Yu-Gi-Oh! Championship Series Prize Card, oltre all’accesso all'European Yu-Gi-Oh! World Championship Qualifier 2023.



Per maggiori informazioni sulla tappa italiana del National Championship 2023 visitate il sito ufficiale.



Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.













Altre News per: nationalchampionship2023arrivaitalia