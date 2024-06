YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI: Italian National Championship

KONAMI è felice di annunciare che 1307 Duelanti hanno preso parte all’Italian National Championship 2024 dedicato a Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC).

Svoltosi a Romanga Fiere, Forlì, l’8 e 9 giugno, l’Italian National Championship ha visto i Duellanti scontrarsi durante un weekend di intense competizioni.

Vincitore indiscusso, Lorenzo Muselli ha sconfitto Diego Ganzerli in una combattuta finale guadagnandosi il titolo di Italian National Champion 2024. Entrambi i finalisti hanno ricevuto un'edizione Super Rara della Yu-Gi-Oh! Championships Series Prize Card di questa stagione, Anotherverse Gluttonia.

L’Italian National Championship è parte della World Championship Qualifier (WCQ) Season, che determina i più forti Duellanti di Yu-Gi-Oh! TCG del continente. I migliori 128 Duellanti del torneo svoltosi nel weekend si sono guadagnati l'invito al WCQ Europeo, che si terrà a Berlino dal 26 al 28 luglio. Da lì, potranno qualificarsi per il Campionato Mondiale (WCS) di Yu-Gi-Oh!, che quest'anno si svolgerà a Seattle, USA, il 7-8 settembre.

WCS 2024 vedrà i Duellanti competere per il titolo di Campione del Mondo di Yu-Gi-Oh! TCG. Per la seconda volta nella storia del WCS, si svolgeranno anche tornei dedicati a Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e, per la prima volta in assoluto, due tornei separati per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, uno per SPEED DUEL e uno per RUSH DUEL.

Per informazioni su Yu-Gi-Oh! WCS 2024, visitate il sito ufficiale.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.