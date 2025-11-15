Varese, anziana trovata uccisa in casa: fermato il marito ottantatreenne

Una donna di 81 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Mesenzana, in provincia di Varese, dopo essere stata colpita con diverse coltellate. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti da rumori e movimenti anomali provenienti dall’appartamento.

Quando i carabinieri della compagnia di Luino e i sanitari del 118 sono entrati in casa, per l’anziana non c’era già più nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Per l’omicidio è stato fermato il marito 83enne, presente nell’abitazione al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti e rimane sotto stretta osservazione degli investigatori, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.