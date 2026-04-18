Anziana di 91 anni non risponde al telefono, trovata a giocare ai videogiochi in casa

Una donna di 91 anni in Ohio non risponde al telefono perché impegnata a giocare ai videogiochi, spingendo la figlia a chiamare i soccorsi. Gli agenti la trovano tranquilla in casa con il joystick, concentrata sul suo record personale.

Una 91enne residente in Ohio è stata protagonista di un episodio insolito dopo aver ignorato diverse chiamate ricevute nell’arco della giornata. La donna, iscritta al servizio statale Are You Okay?, che prevede controlli telefonici quotidiani per le persone anziane o fragili, non ha risposto come di consueto, facendo scattare l’allarme.

Preoccupata per il silenzio improvviso, la figlia ha deciso di contattare la polizia locale per un controllo immediato. Gli agenti si sono recati presso l’abitazione e, una volta arrivati, hanno verificato che l’auto fosse regolarmente parcheggiata nel garage, segnale che la donna si trovava con ogni probabilità all’interno.

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Entrati in casa per accertarsi delle condizioni dell’anziana, i poliziotti hanno iniziato a cercarla nelle varie stanze fino a raggiungere la camera da letto. Qui hanno scoperto la scena inattesa: la donna era seduta serenamente, impegnata a giocare ai videogiochi con il joystick in mano.

La 91enne stava cercando di migliorare il proprio punteggio nel suo gioco preferito e non si era accorta delle chiamate in arrivo. Dopo aver verificato che non ci fossero problemi di salute, gli agenti hanno interrotto la registrazione della bodycam per tutelarne la privacy.

Il capitano della polizia di Westlake, Jerry Vogel, ha poi spiegato che la situazione si è risolta senza alcuna conseguenza e che l’episodio ha strappato un sorriso a tutti i presenti.