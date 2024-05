Previsione del Nuovo Nostradamus sulla Terza Guerra Mondiale: 18 Giugno 2024

Kushal Kumar, noto come il "Nuovo Nostradamus", ha previsto che la Terza Guerra Mondiale inizierà il 18 giugno 2024. Utilizzando l'astrologia vedica, Kumar ha individuato questa data come quella con il "più forte stimolo planetario" per scatenare un conflitto globale. Anche il 10 e il 29 giugno potrebbero essere date significative. Kumar è diventato famoso per le sue previsioni accurate su eventi mondiali come il conflitto tra Israele e Hamas e le tensioni tra Cina e Taiwan.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato preoccupazione e speculazioni, soprattutto considerando l'attuale contesto geopolitico teso, con crisi come quella tra Russia e Ucraina e le tensioni tra Cina e Stati Uniti per Taiwan. Secondo Kumar, un episodio significativo a Taiwan potrebbe essere il catalizzatore di questa guerra mondiale, innescando una serie di eventi che porterebbero al conflitto.

Nonostante le sue previsioni, c'è un forte scetticismo riguardo all'astrologia e alle profezie, ma le attuali tensioni internazionali rendono il clima globale incerto e potenzialmente pericoloso. Mentre molti sperano che queste previsioni non si realizzino, è chiaro che il mondo continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi geopolitici nelle prossime settimane e mesi.