Guerra Ucraina : Mosca, rischio terza guerra mondiale

E' il giorno dell'incontro tra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Mosca: "cessate il fuoco il prima possibile", richiesta di Guterres. La Russia teme il rischio "reale" di una terza guerra mondiale, una minaccia che secondo Kiev mostra che la Russia si sta rendendo conto che perderà nel conflitto. Intanto Pechino afferma che la Cina non è alla ricerca di un conflitto da terzo mondo e chiede un accordo di pace. Questa mattina due missili da crociera lanciati dall'esercito russo sono volati bassi sopra la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, nel sud-est dell'Ucraina. Diversi attacchi alla Transnistria. Le autorità dell'autoproclamato governo hanno quindi deciso di aumentare le misure di sicurezza portando l'allerta 'terrorismo' al livello 'rosso'.

Il governo tedesco autorizzerà l'invio di carri armati in Ucraina. "L'urgenza della situazione è nota a tutti. E possiamo fare di più", ha affermato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin a Ramstein, in Germania. Nel suo ultimo video discorso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il destino del mondo democratico è deciso in Ucraina. Il centro radiofonico russo è stato colpito e fatto saltare in aria in Transnistria.

Questa mattina sono stati registrati tre attacchi aerei russi nella città di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. "I russi hanno aperto il fuoco sui civili 17 volte nelle ultime 24 ore" nella regione di Lugansk, riferisce Kiev. L'esercito ucraino, dal canto suo, ha distrutto un deposito di munizioni e ucciso 70 soldati russi nella zona di Velyka Aleksandrovka, nella regione di Kherson (sud). Questa mattina due missili da crociera lanciati dall'esercito russo sono volati bassi sopra la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, nel sud-est dell'Ucraina. Lo riferisce il servizio stampa di Energoatom, l'operatore nucleare statale ucraino, citato da Ukrinform.

"Il sorvolo di missili a bassa quota appena sopra il sito della centrale, dove si trovano sette centrali nucleari, comporta rischi enormi. I missili possono colpire una o più centrali nucleari, è una minaccia di catastrofe nucleare e radioattiva per l'insieme mondo", ha affermato Petro Kotin, CEO di Energoatom. Il governo tedesco autorizzerà l'invio di carri armati in Ucraina, secondo una fonte governativa. I carri armati del tipo "Cheetah", utilizzati per la difesa antiaerea, saranno inviati a Kiev, ha affermato la fonte. Si tratta di una svolta importante nella politica - finora basata sulla prudenza - seguita da Berlino nel suo sostegno militare all'Ucraina, commentano alcuni osservatori.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo videomessaggio, è tornato per confrontare il suo omologo russo Vladimir Putin con Adolf Hitler e per sottolineare l'importanza di fermarlo. “Tutti nel mondo, anche coloro che non ci sostengono apertamente, concordano sul fatto che il destino dell'Europa e della sicurezza globale, il destino del sistema democratico, si decide in Ucraina. La Russia – ha affermato Zelensky – può spendere enormi risorse. guerra e anche per opporsi all'intero mondo libero, ma le lezioni della storia sono ben note: se intendi costruire un Reich millenario, perdi».

Il presidente ucraino ha poi nuovamente affermato di essere sicuro di vincere questa guerra. "Molte città e comunità - ha osservato - sono ancora temporaneamente sotto il controllo dell'esercito russo. Ma non ho dubbi che sia solo questione di tempo prima di liberare la nostra terra. In due mesi hanno usato più di 1.100 missili contro noi", ma non hanno ottenuto nulla e non ci riusciranno. Un mese fa - ha concluso Zelensky - dovevamo ancora convincere diversi paesi che scommettere sull'Ucraina significa vincere. E ora lo sanno tutti”.

