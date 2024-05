I problemi all'intestino più diffusi, come riconoscerli

Molte persone in Italia sono affette da disturbi all’intestino, ma molto spesso questi disturbi vengono ignorati. È importante saper riconoscere quando il nostro corpo ha un problema per intervenire subito.

Basti pensare che in Italia 250 mila persone hanno problemi di malattie infiammatorie croniche, come si può leggere anche qui. In questo articolo scopriremo quali sono le patologie più diffuse per imparare a riconoscerle e fare la giusta prevenzione e cura.

Quali sono i problemi all’intestino più frequenti?

Di patologie e disturbi ce ne sono davvero molti, alcuni possono essere legati a situazioni di forte stress, altre invece possono essere dovuti allo stile di vita sbagliato e all’alimentazione poco sana. Chiaramente tra i disturbi più frequenti e comuni troviamo la stitichezza insieme alla diarrea e al meteorismo.

Questi fenomeni possono essere spesso sintomo di patologie più complesse.

Ad esempio, la sindrome del colon irritabile è davvero molto diffusa ed è caratterizzata da dolori addominali frequenti e intensi per via di alterazioni della flora intestinale e di tutta la motilità dell’intestino. Chi soffre di colon irritabile ha sintomi come gonfiore, diarrea e stitichezza. i sintomi di ciò che potrebbe essere una disbiosi intestinale sono invece meteorismo e flatulenza accompagnati da un forte senso di gonfiore e pesantezza generale.

Anche i dolori muscolari insieme a cattiva digestione sono sintomi della disbiosi, malattia che si genera per via di una mancanza di equilibrio dei microorganismi che si trovano nel nostro intestino. La celiachia è un’altra infiammazione cronica molto importante dove il sistema immunitario attacca la mucosa che si trova nell’intestino tenue e non permette l’assorbimento di alcune sostanze. L’intestino irritabile si presenta invece come sintomi come stipsi e diarrea accompagnate da gonfiore addominale e dolori.

Alcune persone presentano altri sintomi come emicrania e difficoltà nel rimanere concentrati. La diverticolite è un’altra malattia molto diffusa, che si ha quando i diverticoli si infiammano e sanguinano.

Come riconoscere i problemi all’intestino e fare prevenzione

Sapere riconoscere i sintomi di un problema e intervenire tempestivamente è di vitale importanza. Anche perché un problema intestinale può essere collegato anche ad altri problemi. Ad esempio degli studi hanno dimostrato un collegamento tra malattie cardiovascolari e intestino irritabile, come si può leggere su questo approfondimento.

Per riconoscere se si è di fronte ad un problema bisogna osservare bene il nostro corpo. Se per esempio soffriamo di diarrea che sembra non passare, bisogna mettersi subito in contatto con il medico.

Anche la stitichezza è sintomo che c’è qualcosa che non va, e bisogna stare attenti quando la defecazione avviene meno di tre volte per settimana. Queste condizioni potrebbero essere un campanello di allarme per malattie ed infezioni, ma anche per eventuali intolleranze alimentare. Per prevenire i disturbi dell’intestino è importante seguire un regime alimentare corretto e condurre uno stile di vita sano, facendo della giusta attività fisica.

Importante fare anche con la giusta frequenza analisi del sangue e test dove tenere sotto controllo vari parametri e intervenire nel caso ci sia qualcosa che non va.

Fonti

www.my-personaltrainer.it/salute/sindrome-colon-irritabile.html

www.humanitas.it/malattie/stipsi/