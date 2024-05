Morte Franco Anelli, l' ultimo messaggio del rettore Università Cattolica: Game over

Il mondo accademico italiano è in lutto per la tragica scomparsa di Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Anelli, sessantenne, è stato trovato morto nel cortile del suo palazzo nel centro di Milano la sera del 23 maggio, apparentemente suicidatosi lanciandosi dal sesto piano.

Anelli aveva inviato un messaggio criptico, "Game over", poco prima del fatale gesto. Questo messaggio, riportato dal Corriere della Sera, è stato inviato dopo una giornata di lavoro, mentre stava per cenare con la sua compagna. A scoprire il corpo sono stati i vicini, mentre la compagna lo cercava per cena.

Le autorità, rappresentate dal PM Giovanna Cavalleri, hanno disposto un'autopsia e aperto un fascicolo tecnico per istigazione al suicidio o omicidio colposo, al fine di esaminare ogni possibile causa. Saranno analizzati i tabulati telefonici e il computer di Anelli per ulteriori indizi. Inoltre, i carabinieri hanno acquisito le registrazioni delle telecamere del palazzo e degli edifici vicini, ma nessuna di queste avrebbe ripreso la scena.

Le indagini preliminari indicano che il gesto di Anelli sia legato a motivi personali e non alla sua carriera universitaria. Anelli era rettore dell'Università Cattolica dal 2013 e stava per concludere il suo terzo e ultimo mandato. Recentemente, l'università aveva iniziato il processo di selezione del suo successore, con Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie, come principale candidata.

Anelli soffriva da tempo di una malattia, che però non sembrava destare particolari preoccupazioni tra i suoi conoscenti. La comunità accademica ricorda Anelli come un giurista di grande rilievo, autore di diverse opere e contributi significativi al diritto privato.

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori dettagli dalle indagini, che potranno fare luce su questo tragico evento che ha sconvolto l'intero Ateneo e la comunità accademica italiana.