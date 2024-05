Addio a Franco Anelli, Chi era il Rettore dell'Università Cattolica

Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è morto suicida il 23 maggio 2024 all'età di 60 anni. La notizia ha scosso profondamente la comunità accademica e il mondo giuridico italiano.

Nella tarda serata di ieri, presso la sua abitazione a Milano, il magnifico rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, è "tragicamente scomparso in circostanze ancora da chiarire". ''Con profonda costernazione - si legge in una nota dell'ateneo - la comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari''.

Ipotesi suicidio

Il corpo di Anelli è stato ritrovato dal personale del 118 all'interno del condominio di sei piani in cui abitava, poco dopo le 22 di ieri sera. Si sarebbe lanciato nel vuoto. Il 118 lo ha trovato sanguinante e immobile, constatandone il decesso. Il medico legale ha escluso segni di violenza.

Franco Anelli, Chi era il Rettore dell'Università Cattolica

Nato a Piacenza nel 1963, Anelli ha dedicato la sua vita alla giurisprudenza e all'insegnamento. Si era laureato in giurisprudenza alla stessa Università Cattolica e aveva ottenuto un dottorato in diritto commerciale. La sua carriera accademica è stata brillante, con incarichi di insegnamento prima a Piacenza e poi a Milano, dove è stato professore ordinario di diritto civile e, successivamente, di istituzioni di diritto privato.

Dal 2013, Anelli ricopriva il ruolo di rettore dell'Università Cattolica. Sotto la sua guida, l'istituzione ha continuato a crescere e a consolidare la sua posizione nel panorama educativo italiano. Nel 2022, Papa Francesco lo aveva nominato consultore della Congregazione per l'Educazione Cattolica, riconoscendo il suo contributo al mondo accademico e alla formazione.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia e tra i suoi colleghi, ma anche tra gli studenti e la comunità accademica, che hanno espresso il loro cordoglio e la loro tristezza. L'Università Cattolica ha rilasciato una nota ufficiale in cui esprime "profonda costernazione" per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita all'educazione e alla crescita intellettuale dei suoi studenti.

I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni e saranno un momento di raccoglimento e riflessione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.