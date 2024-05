Diablo IV Stagione 4 – Focus: Bottino

La Stagione 4 di Diablo IV, intitolata "Bottino Rinnovato”, mette in primo piano l'equipaggiamento, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare il Regno Eterno con nuovo entusiasmo. Bottino Rinnovato promette un'esperienza di gioco rinnovata, ricca di nuove avventure e di infinite opportunità di crescita e personalizzazione del personaggio.?Joe Piepiora, Associate Game Director, e Adam Jackson, Lead Class Designer, raccontano cosa i giocatori potranno sperimentare.

Creare un nuovo destino

Al centro di Bottino Rinnovato c'è un profondo cambiamento nel modo in cui i giocatori interagiscono con gli oggetti. Il sistema di creazione degli oggetti, un tempo molto contorto, è stato rielaborato, eliminando i suoi intricati strati per rivelare un approccio snello e intuitivo.

Gli affissi di base sono cambiati e sono diventati più semplici e d'impatto, consentendo ai giocatori di discernere rapidamente l'essenza di ogni oggetto che incontrano. Piepiora rivela: "Non si tratta più di andare a caccia del drop perfetto. Vogliamo dare ai giocatori un maggiore controllo sul modo in cui costruiscono i loro personaggi. Dai nuovi giocatori ai nostri fan più accaniti, tutti vedranno i benefici di questi miglioramenti che cambieranno il gioco".

Tempra della Forgia del Potere

Introduciamo l'arte della Tempra, un sistema rivoluzionario che permette ai giocatori di infondere ai loro ritrovamenti dei miglioramenti su misura. In questo modo è possibile aggiungere miglioramenti speciali all'equipaggiamento, rendendolo più adatto al proprio stile di gioco. Basta recarsi dal fabbro, scegliere una ricetta e vedere come l'equipaggiamento diventa ancora più formidabile. Grazie a questa fusione alchemica, l'equipaggiamento si evolve e si adatta alla visione di potenza e strategia del giocatore.

Jackson afferma: "Dare ai giocatori la possibilità di potenziare l'equipaggiamento a modo loro è un aspetto che mi entusiasma molto. Non vedo l'ora di vedere come i nostri fan approfondiranno questa funzione e quali ricette sbloccheranno per abbattere le orde infernali".

Il Codice delle Leggende è stato svelato

In risposta al feedback della comunità, il Codice del Potere subisce un cambiamento di paradigma, accogliendo ogni oggetto leggendario nelle sue pagine sacre. Il Codice del Potere ora memorizza tutte le abilità dei vostri oggetti leggendari, rendendo semplice l'applicazione dei loro poteri al vostro equipaggiamento.

Piepiora ha spiegato i retroscena dell'aggiornamento: "Con questa revisione abbiamo pensato soprattutto a come far sì che i giocatori facciano di più ciò che amano. Sebbene la gestione dell'inventario sia un'area chiave nei giochi ARPG, vogliamo renderla il più coinvolgente possibile e non potenzialmente un lavoro di routine. I giocatori avranno più tempo per concentrarsi sul gioco invece di preoccuparsi di quanto spazio hanno nell'inventario".

La ricerca degli Affissi Maggiori

Addentratevi nei misteri delle gocce ancestrali, dove gli enigmatici Affissi Maggiori attendono di essere scoperti. Rari e potenti, questi affissi offrono un significativo aumento della potenza dell'equipaggiamento e danno ai giocatori più opzioni per personalizzare le abilità del personaggio.

"Non c'è niente di più bello che ottenere un equipaggiamento da urlo, e noi lo abbiamo reso ancora più reale con i nostri Greater Affixes. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un'arma unica o meno, i giocatori vedranno un gustoso aumento delle statistiche dei loro ingranaggi se saranno fortunati", afferma Jackson.

Padroneggiare l'arte del potere

Per i giocatori che vogliono diventare esperti, è disponibile il percorso Masterworking. Migliorate gli affissi selezionati per creare oggetti leggendari di grande potenza. Piepiora commenta: "Qui le cose si fanno davvero selvagge. Come per i dungeon di livello superiore, ad alto rischio corrispondono alte ricompense. I giocatori guadagneranno metalli speciali dalla Fossa, necessari per gli oggetti Masterworking. Un livello di Masterwork aumenta l'Affisso di un oggetto del 5%, e ogni quarto grado di Masterworking aumenta un Affisso del 25%. I giocatori saranno in grado di creare un equipaggiamento da paura".

La Fossa attende coloro che osano mettere alla prova il loro coraggio, offrendo materiali rari per il crafting come ricompensa per coloro che trionfano sulle sue sfide.

Maree Infernali: Una Sinfonia di Caos

L'esperienza delle Maree Infernali nella Stagione 4 di Diablo IV è ricca di nuove sfide e ricompense. Incontrate cultisti che eseguono rituali oscuri, sopravvivete a prove terrificanti e affrontate nemici formidabili come la Fanciulla del Sangue per ottenere un bottino leggendario.

Jackson afferma: "Abbiamo ricevuto un feedback davvero straordinario su come rendere le Maree Infernali ancora migliori! Stiamo dando accesso all'esperienza ai giocatori di livello più basso dei World Tier 1 e 2, in modo che possano fare hacking e slashing per ottenere ricompense da urlo".

La Stagione 4 di Diablo IV non è solo un aggiornamento, è un nuovo capitolo della saga di Diablo IV. Con Bottino Rinnovato, ogni incontro, ogni pezzo di equipaggiamento e ogni sfida è nuovo e gratificante. Disponibile su Battle.net, Xbox, PlayStation e Steam dal 14 maggio. E non dimentichiamo che Diablo IV è ora disponibile su Game Pass!