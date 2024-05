Diablo IV Stagione 4: Bottino Rinnovato disponibile

La Stagione 4: Bottino Rinnovato è disponibile ora! Questa Stagione si concentra interamente sul bottino e porta dei cambiamenti sostanziali ai sistemi degli oggetti.

Sarà possibile provare i nuovi sistemi di Tempra e Rifinitura per migliorare l’equipaggiamento e creare la configurazione perfetta per il proprio stile di gioco. Si potrà affronta anche la nuova Marea infernale per mettersi alla prova con nuovi eventi e nemici. Ma i giocatori non dovranno far fronte a questa minaccia senza alleati! I Lupi di Ferro sono pronti a combattere al loro fianco nella nuova serie di missioni stagionali.

Questi aggiornamenti agli oggetti saranno disponibili sia per chi vuole creare un nuovo personaggio stagionale, sia per chi vuole continuare la propria avventura con un personaggio nel regno eterno. È proprio un momento perfetto per entrare a Sanctuarium.

Di seguito link a materiale utili