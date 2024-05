Scheletro umano ritrovato in Piazza Pia a Roma: scoperta durante i lavori per l'area pedonale

Durante i lavori di riqualificazione e pedonalizzazione di Piazza Pia, operai hanno fatto una scoperta sorprendente: uno scheletro umano. Il ritrovamento è avvenuto mentre gli operai erano impegnati nello spostamento di un collettore fognario, parte dei preparativi per la costruzione di un sottopasso che collegherà Castel Sant'Angelo a via della Conciliazione.

Il macabro ritrovamento è avvenuto nel cuore del cantiere, sotto Piazza Pia, un'area che sta subendo un’importante trasformazione in vista del Giubileo del 2025. Gli operai hanno immediatamente fermato i lavori e avvisato le autorità competenti.

La scoperta dello scheletro si inserisce in un contesto di grandi lavori pubblici. Il progetto di pedonalizzazione e la costruzione del sottopasso sono finanziati con 70 milioni di euro, parte dei fondi destinati al Giubileo. Questi interventi sono mirati a migliorare la viabilità e la sicurezza dei pedoni, creando una continuità tra Castel Sant'Angelo e la Basilica di San Pietro.

Altri Ritrovamenti Recenti

Questo non è un caso isolato: recentemente, altri scheletri sono stati rinvenuti in diverse parti d'Italia. A Caserta, ad esempio, è stato trovato uno scheletro in una siepe di piazza Carlo di Borbone, probabilmente appartenente a un clochard. A Roma, nel quartiere Pigneto, i resti di una donna sono stati scoperti in un canale di scolo durante un intervento di manutenzione.