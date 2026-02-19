Pordenone, donna trovata morta in casa dopo un mese: scoperta casuale durante lavori

Laura Calcinoni è stata trovata morta in casa dopo circa un mese, scoperta da un operaio entrato per controllare una perdita d’acqua. La 64enne viveva sola a Pordenone e non aveva contatti frequenti.

Il corpo senza vita di Laura Calcinoni, 64 anni, è stato scoperto nella tarda mattinata di ieri in un appartamento al primo piano di un condominio in via San Giuliano, nella zona della rotonda di Borgomeduna a Pordenone. La donna viveva da sola sopra una farmacia e da settimane nessuno si era accorto della sua assenza.

A far scattare l’allarme è stato un operaio impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione nell’edificio accanto. Attraverso una finestra ha visto la donna distesa a terra nella camera da letto e ha chiamato il 112 poco prima delle 11.30.

Leggi anche: Donna trovata morta in casa a Spoleto: marito fermato sul Ponte delle Torri dopo confessione

Sul posto sono intervenuti i sanitari, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia. Il medico legale ha stabilito che il decesso risalirebbe ad almeno un mese fa. Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo né elementi che facciano pensare a una colluttazione all’interno dell’abitazione.

Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. La salma è stata già affidata alla famiglia, mentre gli agenti della Squadra Volante hanno escluso ipotesi diverse da un decesso naturale.

Il ritrovamento è avvenuto in modo del tutto casuale. Nei giorni scorsi era stata segnalata una perdita d’acqua in un istituto di credito situato sotto l’appartamento. L’amministratore del condominio aveva quindi contattato una ditta per verificare la situazione, portando così alla scoperta del corpo.

Laura Calcinoni, figlia di un odontotecnico molto conosciuto in città, aveva due sorelle. La sua vita era segnata da difficoltà personali e da problemi di salute che, secondo quanto emerso, potrebbero aver avuto un ruolo nel decesso.