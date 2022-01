Bari : scheletro umano ritrovato sul lungomare

Uno scheletro umano, parzialmente interrato, è stato trovato domenica 2 gennaio da un cittadino a passeggio con il suo cane nell’alveo del canalone vicino a parco Perotti, sul lungomare a sud di Bari.

Si è prontamente attivata l’associazione delle persone scomparse Penelope Puglia, offrendo ai due medici legali incaricati il supporto pro bono del professor Emilio Nuzzolese, responsabile del laboratorio di identificazione personale e odontologia forense dell’Università di Torino.

Oltre al DNA è quindi prevedibile anche la comparazione di informazioni dentali delle persone scomparse per pervenire al profilo biologico del soggetto da identificare. La collaborazione con l’associazione Penelope è determinante nella raccolta di informazioni mediche e odontoiatriche della persone scomparse nella provincia di Bari per restringere in campo di indagine, al momento di persona ignota.

