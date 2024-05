Tragico Crollo di un Palco in Messico: 9 Morti e 50 Feriti

Messico, 23 maggio 2024 - Una tragedia ha colpito il Messico durante un comizio elettorale quando un palco è crollato improvvisamente, causando la morte di nove persone e il ferimento di altre cinquanta. L'incidente è avvenuto nel pieno di un discorso politico, seminando il panico tra la folla presente.

Secondo le prime ricostruzioni, il palco non avrebbe retto al peso delle persone e delle attrezzature, crollando in pochi secondi. Le vittime includevano sia partecipanti al comizio che membri dello staff. I soccorsi sono stati immediati, ma per alcune persone non c'è stato nulla da fare.

Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte del crollo e verificare eventuali responsabilità. Il presidente ha espresso profondo cordoglio per le vittime e le loro famiglie, promettendo un supporto immediato per i feriti e una rigorosa indagine sull'accaduto.

L'evento ha scosso profondamente l'intera nazione, sollevando interrogativi sulla sicurezza durante manifestazioni pubbliche e politiche. Le comunità locali si sono unite in solidarietà, organizzando raccolte fondi e commemorazioni per le vittime della tragedia.